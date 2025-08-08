יום שישי, 08.08.2025 שעה 21:03
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל לנוער
לוח תוצאות
ליגת העל לנוער 25-26
00-00מכבי נתניה1
00-00הפועל חיפה2
00-00עירוני ק"ש3
00-00הפועל עכו4
00-00הפועל רמה"ש5
00-00בית"ר ירושלים6
00-00מ.ס. אשדוד7
00-00הפועל רעננה8
00-00הפועל ת"א9
00-00הפועל כפ"ס10
00-00הפועל ב"ש11
00-00מכבי חיפה12
00-00מכבי הרצליה13
00-00בני יהודה14
00-00הפועל פ"ת15
00-00מכבי ת"א16
00-00הפועל ראשל"צ17
00-00מכבי פ"ת18

ניצחון נוסף לנוער של הפועל ת"א על קבוצת בוגרים

שבוע לאחר הניצחון 1:4 על יבנה, האדומים ניצחו קבוצה נוספת מהמחוז הדרומי של ליגה א', הפעם 1:3 על ירמיהו חולון. תלמי, מסיקה ומוסקוביץ׳ כבשו

|
שחקני קבוצת הנוער של הפועל תל אביב (רועי כפיר)
שחקני קבוצת הנוער של הפועל תל אביב (רועי כפיר)

קבוצת הנוער של הפועל ת"א, שעברה לפיקודו של שחר וייזינגר, ששימש בעונה שעברה כעוזר מאמן בקבוצת הבוגרים, רשמה שני ניצחונות בשבוע אחד במשחקי אימון בהם התארחה אצל קבוצות בוגרים מליגה א' דרום.

בשבוע שעבר זכתה הקבוצה בניצחון 1:4 במשחק מול מכבי יבנה, בזכות שערים שהבקיעו: רון תלמי, אור מסיקה, אלון מוסקוביץ' ואורי מאיר (שער בבעיטת פנדל בדקה ה-85). דור אדרי צימק עם שער בבעיטת פנדל בדקה ה-80.

אתמול (חמישי) פגשה הקבוצה למעין משחק דרבי אזורי את מ.כ ירמיהו חולון. בשורותיה של הפועל ת"א נבחן המגן, בן גרמה, ששיחק שנים רבות במכבי ת"א והגיעה מסגלה לנבחרת נערים ב'. שערים שכבשו: אור מסיקה (24), ישי ברוש (31) ואלעד בן שמעון (52) העניקו לאדומים יתרון 0:3.

בדקה ה-60 נפסקה בעיטת פנדל לזכות מ.כ ירמיהו חולון. מי שניגש לבעוט הוא רוי בנבניסטי, יליד 2001, שעבורו היה זה מעין דרבי פרטי, שכן השחקן עשה דרך ארוכה מקבוצות הטרומים ועד סיום שנתון נערים א' במחלקת הנוער של מכבי ת"א. בנבניסטי דייק בבעיטת הפנדל וקבע את תוצאת המשחק - ניצחון 1:3 לזכות הפועל ת"א.

הרכב הפועל ת"א למשחק: גיא בר, איליי מורי, גיא אליגולשוילי, גיאורגי קופרבה, בן גרמה, ישי ברוש, עידן קפלנר, אלון מוסקוביץ', רון תלמי, רביד אוליצקי, אור מסיקה.

בשבת הבאה, ה-16 לאוגוסט, תחל עונת 25/26 בליגת העל לנוער. הפועל ת"א תארח באצטדיון בבת ים את מכבי הרצליה - לה זה יהיה משחק החזרה לליגת העל אחרי 13 עונות. סיוע להכנת הכתבה: אור ברנטל.

