ניצחון נוסף לנוער של הפועל ת"א על קבוצת בוגרים

קבוצת הנוער של הפועל ת"א, שעברה לפיקודו של שחר וייזינגר, ששימש בעונה שעברה כעוזר מאמן בקבוצת הבוגרים, רשמה שני ניצחונות בשבוע אחד במשחקי אימון בהם התארחה אצל קבוצות בוגרים מליגה א' דרום.



בשבוע שעבר זכתה הקבוצה בניצחון 1:4 במשחק מול מכבי יבנה, בזכות שערים שהבקיעו: רון תלמי, אור מסיקה, אלון מוסקוביץ' ואורי מאיר (שער בבעיטת פנדל בדקה ה-85). דור אדרי צימק עם שער בבעיטת פנדל בדקה ה-80.



אתמול (חמישי) פגשה הקבוצה למעין משחק דרבי אזורי את מ.כ ירמיהו חולון. בשורותיה של הפועל ת"א נבחן המגן, בן גרמה, ששיחק שנים רבות במכבי ת"א והגיעה מסגלה לנבחרת נערים ב'. שערים שכבשו: אור מסיקה (24), ישי ברוש (31) ואלעד בן שמעון (52) העניקו לאדומים יתרון 0:3.

בדקה ה-60 נפסקה בעיטת פנדל לזכות מ.כ ירמיהו חולון. מי שניגש לבעוט הוא רוי בנבניסטי, יליד 2001, שעבורו היה זה מעין דרבי פרטי, שכן השחקן עשה דרך ארוכה מקבוצות הטרומים ועד סיום שנתון נערים א' במחלקת הנוער של מכבי ת"א. בנבניסטי דייק בבעיטת הפנדל וקבע את תוצאת המשחק - ניצחון 1:3 לזכות הפועל ת"א.



הרכב הפועל ת"א למשחק: גיא בר, איליי מורי, גיא אליגולשוילי, גיאורגי קופרבה, בן גרמה, ישי ברוש, עידן קפלנר, אלון מוסקוביץ', רון תלמי, רביד אוליצקי, אור מסיקה.



בשבת הבאה, ה-16 לאוגוסט, תחל עונת 25/26 בליגת העל לנוער. הפועל ת"א תארח באצטדיון בבת ים את מכבי הרצליה - לה זה יהיה משחק החזרה לליגת העל אחרי 13 עונות. סיוע להכנת הכתבה: אור ברנטל.