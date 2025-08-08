"מוכן לשתף פעולה": טר שטגן בתגובה רשמית

בצל הסערה הגדולה סביבו, מארק-אנדרה טר שטגן, שוער ברצלונה, הגיב הערב (שישי) לראשונה בפוסט באינסטגרם בו שיתף את הצד שלו בסוגיית סירובו לחתום על הדו”ח הרפואי של הניתוח שעבר בגבו. כזכור, לטענתו הוא אמור להיעדר כשלושה חודשים בלבד, ועל פי הליגה הספרדית רק אם ייעדר כארבעה חודשים זו תיחשב כפציעה ארוכה מספיק עבור בארסה כדי להשתמש במשכורתו על מנת לרשום את שחקני הרכש. בין לבין המועדון גם שלל ממנו את סרט הקפטן.

"בחודשים האחרונים עברתי תקופה קשה במיוחד, הן מבחינה פיזית והן מבחינה אישית. כמו כל שחקן, לאחר פציעה, הדבר היחיד שעמד לנגד עיניי היה לחזור למגרש בהקדם האפשרי, מונע אך ורק מהרצון לעזור לקבוצה ולעשות את מה שאני הכי אוהב, להתחרות. בשבועות האחרונים נאמרו עליי דברים רבים, חלקם חסרי כל בסיס. לכן הרגשתי צורך להביע את עמדתי, בצורה מכבדת אך ברורה”, כתב טר שטגן.

“ההחלטה לעבור ניתוח התקבלה לאחר התייעצות עם גורמים רפואיים ואושרה באופן מלא על ידי המועדון, תמיד מתוך מטרה להעדיף את הבריאות שלי ואת הקריירה הספורטיבית לטווח הארוך, מטרות שבאופן טבעי תואמות לחלוטין את אלה של ברצלונה, כדי להיות זמין במצב הטוב ביותר האפשרי לעזור לקבוצה. תקופת ההחלמה המינימלית שנדרשה לי פורסמה לציבור, ונמסרה לי על ידי מומחים לאחר בחינת כל האפשרויות בדיון עם המועדון”, הוסיף הגרמני.

מארק-אנדרה טר שטגן (IMAGO)

“אני גם רוצה להבהיר, בעקבות ספקולציות מסוימות, שכל ההחלטות שקיבלתי מאז הפציעה התקבלו בהסכמה הדדית עם המועדון, כולל ההחלטה לעבור ניתוח, ולכן אין מקום לפרשנויות שונות. לא בוצע אף טיפול ללא אישור מוקדם, לא התקבלו החלטות חד-צדדיות, ולא הפרתי שום לוחות זמנים שנקבעו. אני מכבד מאוד את ערכי המועדון ומבין את חשיבות השקיפות, ולכן כואב לי לדעת שיש אנשים שמטילים ספק במחויבות שלי ובמקצועיות שלי, על סמך מידע חלקי או שגוי”, טען טר שטגן.

“לאורך הקריירה שלי תמיד השתדלתי להפגין מקצועיות, כבוד ומסירות כלפי כל חבריי לקבוצה. יש לי חיבה עמוקה כלפי ברצלונה, כלפי חבריי למועדון וכלפי האוהדים, שתמיד תמכו בי בטוב וברע. המחויבות שלי לצבעים האלה היא בלתי ניתנת לערעור”, הוסיף.

“אני מבין שתהליכי שיקום לוקחים זמן. אני בטוח שדרך עבודה קשה והתמדה, אוכל לחזור ולעזור לכם בצורה מלאה, ללא כאב, להשגת כל היעדים שמחכים לנו. בנוסף, אני שב ומביע את נכונותי לשתף פעולה בנושא זה ולהעניק את כל ההרשאות הנדרשות. הרבה דברים יכולים להשתנות, אבל דבר אחד לעולם לא ישתנה: אני אוהב אתכם, אוהדי בארסה", סיכם.

