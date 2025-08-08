יום שישי, 08.08.2025 שעה 18:55
כדורגל עולמי  >> ליגה הולנדית
ליגה הולנדית 25-26
00-00פ.ס.וו. איינדהובן1
00-00אייאקס2
00-00פיינורד3
00-00אוטרכט4
00-00אלקמאר5
00-00טוונטה אנסחדה6
00-00גו אהד איגלס7
00-00ניימיכן8
00-00הירנביין9
00-00זוולה10
00-00פורטונה סיטארד11
00-00ספרטה רוטרדם12
00-00כרונינגן13
00-00הראקלס אלמלו14
00-00נאק ברדה15
00-00וולנדם16
00-00אקסלסיור רוטרדם17
00-00טלסטאר18

צפו באימון הראשון של אוסקר גלוך במדי אייאקס

הקשר הישראלי התאמן לראשונה בקבוצה מאמסטרדם, ובהולנד ניתחו: "אם הוא יפרוץ כמו שצופים, זו עשויה להיות עסקה נפלאה לשני הצדדים, מקצועית וכלכלית"

|
אוסקר גלוך (צילום מסך)
אוסקר גלוך (צילום מסך)

התקשורת ההולנדית עוקבת בדריכות אחר הצעד הגדול של אוסקר גלוך שעבר לאייאקס והתאמן היום (שישי) לראשונה עם חבריו החדשים. עבור המועדון מהבירה ההולנדית, מדובר בחיזוק משמעותי לקראת העונה הקרובה, כאשר רד בול זלצבורג קיבלה תמורתו סכום נכבד של 14.75 מיליון אירו, שעשוי להגיע ל-17.25 מיליון עם בונוסים, מה שהופך את גלוך לאחת ההעברות היקרות שזלצבורג ביצעה אי פעם, אם כי הוא מדורג רק במקום ה-19 ברשימת המכירות של המועדון האוסטרי, אחרי כוכבים כמו ארלינג הולאנד וסאדיו מאנה.

באתר ההולנדי ‘VoetbalPrimeur’, התראיין העיתונאי האוסטרי אנדראס האגנאוור וסיפק תובנות על השחקן. "הסכום הזה גבוה מאוד במונחים אוסטריים, השוק שלנו לא רגיל לעסקאות כאלה", אמר, והוסיף כי "גלוך הוא שחקן עם פוטנציאל אדיר, גם אם לעיתים נראה מעט שברירי. בגילו, הכל עוד פתוח, לטוב או לרע. אם הוא יפרוץ כמו שצופים, זו עשויה להיות עסקה מצוינת לשני הצדדים, מקצועית וכלכלית".

גם העיתון ‘Der Standard’ שיבח את כישוריו של גלוך והגדיר אותו כ"שובר שוויון". עוד הוסיפו כי מדובר בשחקן בעל טכניקה מעולה, יצירתיות יוצאת דופן וחוש מצוין לזמן ומרחב. "במיוחד בהתקפה, הוא הציע משהו ייחודי ששחקנים אחרים לא היו יכולים להביא. היה לו ניצוץ בעיניים שבלט בכל דקה על המגרש", נכתב.

האימון הראשון של אוסקר גלוך באייאקס

אבל בהולנד לא מסתפקים רק בסופרלטיבים, גם באנליזות מעמיקות יש לא מעט עניין. ב-’Voetbal International’ ניתח העיתונאי פיטר זוורט את הצטרפותו של גלוך: "עדיין לא ברור אם גלוך יצדיק את תג המחיר שלו באייאקס, אבל דבר אחד בטוח, הוא מסוג השחקנים שמרגשים את הקהל". זוורט תיאר את הקשר הישראלי כ"יצירתי במיוחד, תמיד עם הפנים לשער, יודע לשלוח כדור עומק, להטעות שחקנים ולבעוט היטב לשער".

לצד השבחים, הוזכר גם כי מדובר בשלב מעבר עבור גלוך, שנדרש לפתח עוד את היכולת הקבוצתית והפיזית שלו. "הוא שיחק את המשחקים הכי טובים שלו בעונה שעברה כקיצוני שמאלי חופשי", ניתח זוורט, "וכעת התפקיד של אייאקס הוא למצות את הפוטנציאל האדיר שטמון בו".

במקביל לניתוחים בתקשורת, המועדון עצמו כבר החל לשלב את גלוך בפעילות: באייאקס פרסמו סרטון ראשון מהאימון בו נראה הקשר הישראלי משתתף באימון הקבוצה ומתחיל את דרכו במדי קבוצתו החדשה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןימאל נועל מגף מוזר, אראוחו לא נותר אדיש
ימאל נועל מגף מוזר, אראוחו לא נותר אדישנגןכשנהג מירוצים פוגש כדורגלנים לאתגר פסיכי
כשנהג מירוצים פוגש כדורגלנים לאתגר פסיכינגןכל הילדים במגרש רצים רק לאיש אחד, ניימאר
כל הילדים במגרש רצים רק לאיש אחד, ניימארנגןדיא סבע כובש בפננקה באימון הראשון שלו
דיא סבע כובש בפננקה באימון הראשון שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */