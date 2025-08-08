הקנס של אופ"א ללאמין ימאל ורוברט לבנדובסקי

אופ”א הודיעה כי קנסה את לאמין ימאל ורוברט לבנדובסקי, כל אחד מהם ב-5,000 אירו, בגין הפרת תקנות נוגדות הסמים לאחר משחקה האחרון של ברצלונה במסגרת אירופית.

לפי הודעת אופ"א, השניים לא עמדו בהוראות שניתנו להם על ידי קצין הבקרה האחראי לבדיקות סמים, ולא ניגשו מיידית לעמדת הבקרה כפי שנדרש על פי התקנות.

מן הספסל, האנזי פליק קיבל עונש כבד יותר, קנס של 20,000 אירו והרחקה ממשחק אחד במסגרת המפעלים של אופ"א, בשל הפרה של העקרונות הכלליים להתנהגות, וכן בשל הפרה של כללי ההתנהגות ההולמת. העוזר שלו, מרקוס זורג, נענש באותה חומרה, גם הוא הורחק ממשחק אחד ונקנס בסכום זהה ובאותם נימוקים.

החלטת ועדת הבקרה, האתיקה והמשמעת חלה גם על ברצלונה עצמה, אשר נדרשה לשלם 5,250 אירו בגין זריקת חפצים, ו-2,500 אירו נוספים על הדלקת אבוקות במהלך אותו משחק מול אינטר.

כל הסנקציות נכנסות לתוקף באופן מיידי וישפיעו על משחקה הבא של ברצלונה בזירה האירופית, בו תיאלץ להסתדר ללא פליק וזורג על הקווים.