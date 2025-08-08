הסעיף יורד בקיץ הבא: ריאל סימנה את ויטיניה

לא מעט עיניים נשואות לעבר ויטיניה, כשהכוכב הפורטוגלי נחשב בעיני רבים לגורם המרכזי בהצלחות הגדולות של פאריס סן ז'רמן ושל נבחרת פורטוגל בעונה האחרונה. הדינמיות שלו, היכולת לפרוץ קווים ובעיקר הנוכחות והאישיות שהוא מביא למשחק של הקבוצה הפריסאית, הם רק חלק מהגורמים שהפכו אותו למוקד שמועות קיץ רבות, חלקן אף קושרות אותו לריאל מדריד, כך לפי ‘מארקה’.

נכון לעכשיו, עסקה בין קבוצתו לשעבר של קיליאן אמבפה לבין ריאל מדריד נראית כמעט בלתי אפשרית, אלא אם כן מדובר במנגנון של סעיף יציאה, בדיוק המקרה עם הקשר הדינמי הפורטוגלי. אך עצם קיומו של הסעיף הזה מספק סיבה טובה לכך שריאל מדריד מגלה עניין בוויטיניה ובשחקנים נוספים מהסגל של לואיס אנריקה.

לרוב לשחקנים בליגה הצרפתית אין סעיפי שחרור, אך עם זאת, נדמה כי שחקנים וסוכניהם הצליחו למצוא דרכים לעקוף את ההגבלה הזו. הקיץ הזה, ראיין שרקי עזב את ליון למנצ'סטר סיטי תוך כדי שימוש, באופן ישיר או עקיף, בסעיף יציאה שנכלל בחוזהו, שהוערך ב־22.5 מיליון אירו. שרקי כבר מצליח להרשים את פפ גווארדיולה במשחקו, והסעיף, בין אם מותר ובין אם לאו, שימש לו כמעבר בטוח ליציאה מהקבוצה.

ויטיניה (IMAGO)

ויטיניה, בן 25, חתום בפאריס עד 30 ביוני 2029, אך לפי הדיווחים, סעיף היציאה המדובר קובע תג מחיר של 90 מיליון אירו לקראת קיץ 2026, כלומר, לאחר מונדיאל 2026 שיתקיים בארצות הברית.

האמת היא שהקשר הפך למנוע המרכזי במשחק של פאריס ושל נבחרת פורטוגל שזכתה בליגת האומות. שמו מוזכר כמועמד לפרסים אישיים משמעותיים, ואף אחד לא מערער על כך.

בריאל מדריד יודעים שמוקדם או מאוחר יצטרכו לחזק את מרכז הקישור. אף שאין ציפייה לכך שהדבר יקרה כבר בקיץ הנוכחי, ברור שהשחקן לשעבר של פורטו נמצא ברשימות של המועדון, וכולם בעולם הכדורגל יודעים שתג המחיר שלו גבוה, אך עדיין סביר בהחלט.