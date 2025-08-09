הרכבים וציונים



גיא בדש מנסה ללחוץ את איתי בן שבת (שחר גרוס) גיא בדש מנסה ללחוץ את איתי בן שבת (שחר גרוס)

ההכנות של קבוצות ליגת העל ממשיכות לצבור תאוצה, ושלב הבתים של גביע הטוטו ננעל היום. הפועל ירושלים מארחת את מכבי נתניה באצטדיון הי”א במשחק האחרון של שתי הקבוצות בבית א’, כאשר שתי הקבוצות שואפות לסיים את הערב הזה בפסגת הבית ולעלות לחצי הגמר.

היהלומים ניצחו פעמיים ורשמו תוצאת תיקו אחת, כאשר רק ביום שלישי הם חגגו עם 0:3 גדול על הפועל ת”א. נתניה תלויה בעצמה והיא עם 7 נק’, כאשר הפועל ת”א וגם הפועל ירושלים עם 6 כל אחת, כך שיוסי אבוקסיס יודע שניצחון והוא ראשון, כל דבר אחר והוא כנראה לא. קפטן הקבוצה כארם ג’אבר יחמיץ את ההתמודדות עקב כאבים בברך.

מנגד, זיו אריה עם שני ניצחונות גם כן, אבל רק שהוא לא עם תיקו ויש לו הפסד אחד, מה שגרם לפער של הנקודה מנתניה. נכון לרגע זה החבורה מהבירה במקום השלישי, כיוון שהפרש השערים שלה פחות טוב משל הפועל תל אביב שבשוויון נקודות איתה.

כאמור, מי שתסיים במקום הראשון תעלה לחצי הגמר של גביע הטוטו, ומי שתסיים במקום השני תלך למשחקי הדירוג. אגב, אם מי שתסיים במקום השני בבית הזה תהיה עם יותר נקודות ממי ששנייה בבית המקביל, אז היא תלך למשחק על המקום החמישי, שם מחכה מכבי ת”א.