יום שבת, 09/08/2025, 20:30אצטדיון הי"א - 864 צופיםגביע הטוטו - מחזור 5
מכבי נתניה
דקה 54
1 0
שופט: אוראל גרינפלד
פנדל גיא בדש (31)
הפועל ירושלים
תומר חבז | 09/08/2025 20:30
הרכבים וציונים
 
 
גיא בדש מנסה ללחוץ את איתי בן שבת (שחר גרוס)
גיא בדש מנסה ללחוץ את איתי בן שבת (שחר גרוס)

ההכנות של קבוצות ליגת העל ממשיכות לצבור תאוצה, ושלב הבתים של גביע הטוטו ננעל היום. הפועל ירושלים מארחת את מכבי נתניה באצטדיון הי”א במשחק האחרון של שתי הקבוצות בבית א’, כאשר שתי הקבוצות שואפות לסיים את הערב הזה בפסגת הבית ולעלות לחצי הגמר.

היהלומים ניצחו פעמיים ורשמו תוצאת תיקו אחת, כאשר רק ביום שלישי הם חגגו עם 0:3 גדול על הפועל ת”א. נתניה תלויה בעצמה והיא עם 7 נק’, כאשר הפועל ת”א וגם הפועל ירושלים עם 6 כל אחת, כך שיוסי אבוקסיס יודע שניצחון והוא ראשון, כל דבר אחר והוא כנראה לא. קפטן הקבוצה כארם ג’אבר יחמיץ את ההתמודדות עקב כאבים בברך.

מנגד, זיו אריה עם שני ניצחונות גם כן, אבל רק שהוא לא עם תיקו ויש לו הפסד אחד, מה שגרם לפער של הנקודה מנתניה. נכון לרגע זה החבורה מהבירה במקום השלישי, כיוון שהפרש השערים שלה פחות טוב משל הפועל תל אביב שבשוויון נקודות איתה.

כאמור, מי שתסיים במקום הראשון תעלה לחצי הגמר של גביע הטוטו, ומי שתסיים במקום השני תלך למשחקי הדירוג. אגב, אם מי שתסיים במקום השני בבית הזה תהיה עם יותר נקודות ממי ששנייה בבית המקביל, אז היא תלך למשחק על המקום החמישי, שם מחכה מכבי ת”א.

מחצית שניה
  • '46
  • חילוף
  • גם עוז בילו נכנס על חשבונו של באסם זערורה
  • '46
  • חילוף
  • חילוף כפול בשורות היהלומים עם החזרה מההפסקה, כשעמרי שמיר החליף את יובל שדה
מחצית ראשונה
  • '45+5
  • כרטיס צהוב
  • איתי בן שבת נכנס לפנקסו של אוראל גרינפלד אחרי שהתווכח עימו
  • '43
  • החמצה
  • קרן מסוכנת של המארחת יצרה ערבובייה ברחבת היהלומים, כשאופק נדיר היה הראשון להגיב כשניסה לכבוש אבל הבעיטה שלו הלכה רחוק מהשער
  • '35
  • החמצה
  • סאבה חוודגיאני הגיע להזדמנות מסוכנת כשהצטרף לרחבה והגיע להגבהה מדויקת מרגלי פלקושצ'נקו, כדי לנגוח כדור שנעצר רק על ידי המשקוף
לוקאס פראיזו וסאבה חוודג'יאני תופסים את הראש (שחר גרוס)לוקאס פראיזו וסאבה חוודג'יאני תופסים את הראש (שחר גרוס)
שחקני הפועל ירושלים חוגגים (שחר גרוס)שחקני הפועל ירושלים חוגגים (שחר גרוס)
גיא בדש מכניע את עומר ניראון (שחר גרוס)גיא בדש מכניע את עומר ניראון (שחר גרוס)
  • '32
  • שער בפנדל
  • שער! גיא בדש סחט פנדל מאיתי בן שבת, וניגש אל הנקודה הלבנה על מנת להכניע את עומר ניראון ולהעלות את קבוצתו ל-0:1. בעקבות התוצאה במשחק המקביל כרגע: הפועל תל אביב בחצי גמר גביע הטוטו
  • '28
  • החמצה
  • מקסים פלקושצ'נקו התקדם עם הכדור באין מפריע, חתך למרכז ומסר ימינה, שם הצטרף הריברטו טבארש שבנגיעה ניסה לסובב את הכדור שהלך מעל המסגרת של זמיר
סדריק דון מנסה לשמור על הכדור (שחר גרוס)סדריק דון מנסה לשמור על הכדור (שחר גרוס)
  • '22
  • החמצה
  • לוקאס פראיזו היה הראשון לסכן את שער הירושלמים, כשהצליח להטעות את דויד דומג'וני ולבעוט מול נדב זמיר, שהגיב נהדר ומנע יתרון צהוב-שחור
  • '20
  • חילוף
  • איבה רנסום לא יכול להמשיך ויצא מכר הדשא. אנדרו אידוקו נכנס במקומו בחילוף כפוי ומוקדם אצל הפועל ירושלים
  • '19
  • פציעה
  • איבה רנסום רדף אחרי כדור ותפס את שריר הירך האחורי כשהוא סימן לספסל שהוא לא יכול להמשיך
נועם מלמוד סוגר את ווילסון האריס (שחר גרוס)נועם מלמוד סוגר את ווילסון האריס (שחר גרוס)
  • '13
  • החמצה
  • פריצה יפה של הריברטו טבארש בקו ימין, שברח לשני שחקנים, הסתיימה במסירת רוחב לווילסון האריס שהגיע ראשון לכדור אבל לא הצליח לבעוט בצורה טובה לשער, כדור שהלך החוצה
  • '3
  • החמצה
  • החמצה ראשונה להפועל ירושלים כשאיבה רנסום בחן את עומר ניראון מרחוק כבר אחרי שלוש דקות, כשקיבל כדור עם הגב לשער וניסב לבעוט בסיבוב כדור שהלך אל ידיו של שוער מכבי נתניה
  • '1
  • החלטת שופט
  • אוראל גרינפלד הוציא את ההתמודדות לדרך! מכבי נתניה תלויה בעצמה כדי לסיים ראשונה, הפועל ירושלים זקוקה לניצחון ואיבוד נקודות של הפועל תל אביב. מי תעפיל לחצי הגמר?
קהל אוהדי מכבי נתניה (שחר גרוס)קהל אוהדי מכבי נתניה (שחר גרוס)
קהל אוהדי הפועל ירושלים (שחר גרוס)קהל אוהדי הפועל ירושלים (שחר גרוס)
יוסי אבוקסיס צופה מרחוק (שחר גרוס)יוסי אבוקסיס צופה מרחוק (שחר גרוס)
זיו אריה (שחר גרוס)זיו אריה (שחר גרוס)
