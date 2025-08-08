פליק מתוסכל, עזיבת מרטינס לא עוזרת לברצלונה

עזיבתו של איניגו מרטינס הייתה ידועה מראש בברצלונה, אך הפכה לרשמית כמעט, והמכה המקצועית שמגיעה איתה קשה במיוחד עבור מאמן הקבוצה, האנזי פליק. הבלם הבאסקי בן ה-34, שהפך לאחת הדמויות המרכזיות ביותר בפרויקט של המאמן הגרמני, יעבור בקרוב לאל נאסר הסעודית, בעסקה שלא תניב לברצלונה רווח ישיר, אך תסייע לה מעט מבחינת תקרת השכר.

מכה קשה לפליק

כבר בשבועות הראשונים לקדנציה שלו בקבוצה, זיהה פליק את התרומה האפשרית של איניגו למערך המשחק שלו. בעוד שבתחילת טרום העונה מרבית הפרשנים לא ראו בו שחקן הרכב ראשון (העדיפו את רונאלד אראוחו או אפילו את כריסטנסן לפניו), פליק לא הסתיר את התלהבותו מהשחקן: "הביצועים שלו פנטסטיים, והוא מנהיג. יש לנו קבוצה צעירה מאוד, וחשוב שיהיו בה שחקנים מנוסים", אמר המאמן בנובמבר, ושיבח את היכולת, המנהיגות והמחויבות.

הציוות של איניגו עם פאו קוברסי הפך לתמצית ההגנה המודרנית שהגרמני מנסה לבנות, קו הגנה גבוה, סיכון גבוה, איזון בין ניסיון לנעורים. איניגו היה ה"מפקד", "קפטן הצללים", המנהיג בשקט שעמד לצדם של הצעירים, דיבר כשצריך, ושמר על קו ברור של אופי ושלמות מקצועית.

איניגו מרטינס (IMAGO)

כשהחלים אראוחו בינואר וחזר למגרשים, הוא גילה שהעמדה שתכנן לתפוס תפוסה על ידי צמד שהפך לסימן ההיכר של הקבוצה החדשה. איניגו, הבלם השמאלי היחיד בסגל, הציג שילוב של כוח, חוכמה, ואסרטיביות. "הוא שונה. הוא לא שחקן טיפוסי. הוא למד את הסגנון שלנו והתאים את עצמו. זה מדהים לראות", אמר פליק במסיבת עיתונאים במאי. "אולי זו העונה הטובה בקריירה שלו, ולא פשוט לומר זאת בגיל 33".

עוזב בחינם בגלל הסכם ג'נטלמני

כעת, שמונה ימים בלבד לפני פתיחת העונה, ברצלונה מאבדת את אחד מעמודי התווך שלה, ולא מקבלת עליו אגורה. העזיבה של איניגו מתבצעת בהתאם להסכם בין הצדדים מחידוש החוזה האחרון: אם תגיע הצעה משכנעת מהליגה הסעודית והוא ירצה לעזוב, המועדון לא יעמוד בדרכו. בקיץ שעבר הוא כבר דחה הצעה דומה, מתוך אמון בפרויקט של פליק, אך הפעם החליט ללכת.

למרות שהייתה לו עוד שנה בחוזה, ברצלונה תכבד את ההסכם ותאפשר לו לעזוב בחינם. מרטינס, ששיחק בעונה הראשונה רק 25 משחקים בגלל פציעות, הפך בעונה השנייה תחת פליק למנהיג מקצועי. הוא שיחק 46 משחקים, הבקיע שער ראשון במדי ברצלונה, זכה בשלושה תארים, והגיע ל-400 הופעות בלה ליגה בקריירה.

איניגו מרטינס (IMAGO)

המחווה של לאפורטה והמגבלות שנשארו

נשיא ברצלונה ז'ואן לאפורטה הגיע הבוקר למתחם האימונים של המועדון, כדי להיפרד באופן אישי ממרטינס. הוא הודה לו על המחויבות, המנהיגות והאופי שהביא לחדר ההלבשה, והביע תקווה שיצליח בפרק החדש בחייו. איניגו יצא מהמקום ב-11:15, זכה למחיאות כפיים מהאוהדים שהמתינו בחוץ, ונסע לדרכו.

מבחינה כלכלית, עזיבתו לא תכניס כסף למועדון, אך תפנה שכר בסך 14 מיליון אירו לעונה. מתוך זה, 60%, כ-8.4 מיליון, מתפנים מיידית בתקציב, בזכות כך שהוא כבר לא מוגדר תחת תקנת ה-1.1 של הליגה. אך למרות התקווה, זה עדיין לא מספיק.

איניגו מרטינס (רויטרס)

ז’ואן גארסיה לא יכול להירשם עדיין

עזיבתו של איניגו לא תאפשר לברצלונה לרשום את השוער החדש ז'ואן גארסיה. הקבוצה עדיין לא עומדת בתנאי תקנת ה-1:1 של הליגה, ולכן יכולה להשתמש רק במחצית מהסכום שהתפנה, דבר שלא מספיק כדי לרשום את גארסיה, במיוחד כשהחוזה כולל דמי רכישה (25 מיליון אירו מאספניול). גם במקרה של מרקוס רשפורד, שמגיע בהשאלה עם אופציית רכישה, המצב דומה. שכרו במנצ’סטר יונייטד עמד על 18 מיליון אירו ברוטו, וגם אם הסכום הופחת משמעותית עבור ברצלונה, הוא עדיין גבוה מהמותר.

תקוות ברישום, ואולי גם דרך טר שטגן

ברצלונה תיאלץ להמתין לשתי התפתחויות עיקריות: אישור השימוש ביציעי ה-VIP בקאמפ נואו על ידי עיריית ברצלונה, שיאפשר לבקרה הכלכלית של הליגה לאשר חזרה לתקנת 1:1, והכרה רשמית של ועדה רפואית כי מארק-אנדרה טר שטגן ייעדר מעל 4 חודשים, מה שיאפשר להשתמש ב-80% משכרו לטובת רישום שחקן מחליף, כלומר את גארסיה. בינתיים, השחקנים שכן ניתן לרשום בזכות מקום פנוי הם רוני ברדג'י וג'רארד מרטין, אך במועדון מבהירים שהעדיפות היא קודם כל לרשום את גארסיה ורשפורד, ורק אחר כך את שאר שחקני הרכש.

ז'ואן גארסיה וטר שטגן (ברצלונה)

כך, בתוך סערת עזיבה, כאב לב מקצועי, וחישובים פיננסיים סבוכים, ברצלונה ממשיכה לנסות למצוא איזון בין מה שהיא צריכה, למה שהיא יכולה להרשות לעצמה. הפרידה ממרטינס אולי תוריד עומס, אבל בינתיים היא בעיקר פותחת חלון, שלא בטוח שייכנס דרכו אוויר.