הרכבים וציונים



דניאל דאפה (ראובן שוורץ) דניאל דאפה (ראובן שוורץ)

הישורת האחרונה של שלב הבתים בגביע הטוטו כאן. המחזור האחרון של בית ב’ משוחק כעת, כאשר בשעה זו הפועל תל אביב מארחת את מ.ס אשדוד למפגש הרביעי של כל אחד מהצדדים, כשהאדומים שואפים לסיים במקום הראשון בבית והדרומיים לפחות לא לסיים במקום האחרון.

נתחיל מאליניב ברדה וחניכיו. הפועל תל אביב פתחה בצורה נהדרת את גביע הטוטו, כשגברה 1:2 על הפועל פ”ת ורשמה עוד 0:3 חד וחלק על הפועל ירושלים, אבל אז הגיע הפסד 3:0 לא נעים למכבי נתניה, שאולי הוריד במעט את ברדה ושחקניו לקרקע. כעת, הם יחפשו לשוב למסלול.

מנגד, הדרומיים לא ניצחו אף אחד משלושת המשחקים. הקבוצה מעיר הנמל נכנעה 2:1 להפועל ירושלים, סיימה ב-1:1 עם מכבי נתניה ואז רשמה 3:0 להפועל פתח תקווה. אם חיים סילבס והבחורים שלו ינצחו, הם יסיימו במקום הרביעי, ובכך ימנעו מהמקום האחרון.

אם הפועל תל אביב תסיים במקום הראשון, היא תעלה לחצי הגמר, אבל אם היא תסיים במקום השני בבית, ועם יותר נקודות מהמקום השני בבית המקביל, אז היא תלך למשחק על המקום השישי. מי מחכה שם? לא אחרת מאשר מכבי תל אביב, וזה אומר שנקבל דרבי כבר בהמשך החודש.