יום שבת, 09.08.2025 שעה 21:44
יום שבת, 09/08/2025, 20:30אצטדיון בלומפילדגביע הטוטו - מחזור 5
מ.ס אשדוד
דקה 53
1 0
שופט: ספיר ברמן
שער דניאל דאפאה (22)
הפועל ת"א
גביע הטוטו 25-26
 בית 1 
94-64הפועל חיפה1
42-33עירוני טבריה2
42-23בני סכנין3
33-23עירוני ק"ש4
37-53מכבי בני ריינה5
 בית 2 
73-73מכבי נתניה1
64-53הפועל ת"א2
64-33הפועל ירושלים3
36-64הפועל פ"ת4
16-23מ.ס אשדוד5
איציק כלפי | 09/08/2025 20:30
הרכבים וציונים
 
 
דניאל דאפה (ראובן שוורץ)
דניאל דאפה (ראובן שוורץ)

הישורת האחרונה של שלב הבתים בגביע הטוטו כאן. המחזור האחרון של בית ב’ משוחק כעת, כאשר בשעה זו הפועל תל אביב מארחת את מ.ס אשדוד למפגש הרביעי של כל אחד מהצדדים, כשהאדומים שואפים לסיים במקום הראשון בבית והדרומיים לפחות לא לסיים במקום האחרון.

נתחיל מאליניב ברדה וחניכיו. הפועל תל אביב פתחה בצורה נהדרת את גביע הטוטו, כשגברה 1:2 על הפועל פ”ת ורשמה עוד 0:3 חד וחלק על הפועל ירושלים, אבל אז הגיע הפסד 3:0 לא נעים למכבי נתניה, שאולי הוריד במעט את ברדה ושחקניו לקרקע. כעת, הם יחפשו לשוב למסלול.

מנגד, הדרומיים לא ניצחו אף אחד משלושת המשחקים. הקבוצה מעיר הנמל נכנעה 2:1 להפועל ירושלים, סיימה ב-1:1 עם מכבי נתניה ואז רשמה 3:0 להפועל פתח תקווה. אם חיים סילבס והבחורים שלו ינצחו, הם יסיימו במקום הרביעי, ובכך ימנעו מהמקום האחרון.

אם הפועל תל אביב תסיים במקום הראשון, היא תעלה לחצי הגמר, אבל אם היא תסיים במקום השני בבית, ועם יותר נקודות מהמקום השני בבית המקביל, אז היא תלך למשחק על המקום השישי. מי מחכה שם? לא אחרת מאשר מכבי תל אביב, וזה אומר שנקבל דרבי כבר בהמשך החודש.

מחצית שניה
  • '46
  • חילוף
  • שחר פיבן במקום טל ארצ'ל בהפועל ת"א
  • '46
  • חילוף
  • ישראל קול במקום רועי גורדנה
  • '46
  • חילוף
  • אמיתי יאמין במקום ליאב פרדה
  • '46
  • חילוף
  • חילוף משולש באשדוד במחצית: סתיו נחמני פינה את מקומו לאבנעזר מאמאטה
מחצית ראשונה
אסף צור (ראובן שוורץ)אסף צור (ראובן שוורץ)
  • '45+2
  • החמצה
  • מצב גדול לאשדוד. אחרי פריצה נהדרת של נחמני, הכדור הגיע לנועם מוצ'ה שהיה באחד על אחד מול צור, אך בעט חזק מדי מעל השער
יזן נאסר (ראובן שוורץ)יזן נאסר (ראובן שוורץ)
  • '34
  • כרטיס צהוב
  • כרטיס צהוב לטום בן זקן אחרי עבירה על יזן נאסר
עמית למקין לפני רועי גורדנה (ראובן שוורץ)עמית למקין לפני רועי גורדנה (ראובן שוורץ)
  • '31
  • כרטיס צהוב
  • כרטיס צהוב לרועי גורדנה
דניאל דאפה. לא עוצר (ראובן שוורץ)דניאל דאפה. לא עוצר (ראובן שוורץ)
שחקני הפועל תל אביב מברכים את דניאל דאפה (ראובן שוורץ)שחקני הפועל תל אביב מברכים את דניאל דאפה (ראובן שוורץ)
שחקני הפועל תל אביב חוגגים עם דניאל דאפה (ראובן שוורץ)שחקני הפועל תל אביב חוגגים עם דניאל דאפה (ראובן שוורץ)
דניאל דאפה וזיו מורגן (ראובן שוורץ)דניאל דאפה וזיו מורגן (ראובן שוורץ)
  • '23
  • שער
  • שער! הפועל ת"א עלתה ל-0:1: לא עוצר. יזן נאסר קיבל את הכדור בצד שמאל, הרים את הראש ומצא בהגבהה מצוינת את דניאל דאפה, החלוץ שעשה תנועה נהדרת לפינה הקצרה הקדים את ישילרמק ונימצ'סקי והמשיך בנגיעה לרשת. גול של חלוץ גדול, השלישי שלו בגביע הטוטו
  • '11
  • החמצה
  • אדיר לוי החליף מסירות עם סתיו נחמני ובעט מחוץ לרחבה, אסף צור קלט בקלות
אנדריאן קרייב עם הכדור (ראובן שוורץ)אנדריאן קרייב עם הכדור (ראובן שוורץ)
אדיר לוי בין שחקני הפועל ת&qout;א (ראובן שוורץ)אדיר לוי בין שחקני הפועל ת"א (ראובן שוורץ)
  • '6
  • החמצה
  • הזדמנות ראשונה להפועל ת"א. לירן רוטמן קיבל מסירה מצוינת מדניאל דאפה ומצא את עצמו לבדו מול קרול נימצ'יסקי, אך השוער הפולני המצוין הדף
  • '1
  • החלטת שופט
  • ספיר ברמן הוציאה את ההתמודדות לדרך
הוספת תגובה
RSS RSS   Facebook Twitter טוויטר   הדפס   הוסף תגובה 



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןימאל נועל מגף מוזר, אראוחו לא נותר אדיש
ימאל נועל מגף מוזר, אראוחו לא נותר אדישנגןכשנהג מירוצים פוגש כדורגלנים לאתגר פסיכי
כשנהג מירוצים פוגש כדורגלנים לאתגר פסיכינגןכל הילדים במגרש רצים רק לאיש אחד, ניימאר
כל הילדים במגרש רצים רק לאיש אחד, ניימארנגןדיא סבע כובש בפננקה באימון הראשון שלו
דיא סבע כובש בפננקה באימון הראשון שלו