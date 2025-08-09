רבע 3, : ישראל - קפריסין 55:75

הציפיות מנבחרת ישראל לקראת היורובאסקט הקרוב, שייפתח ממש בסוף החודש, גבוהות במיוחד. על מנת להתכונן לאליפות אירופה, אריאל בית הלחמי וחניכיו עורכים ניסוי כלים נוסף, השלישי במספר, בשעה זו, כשהם פוגשים את נבחרת קפריסין.

מי שעדיין לא לוקח חלק במשחקים הוא ים מדר, שמתאושש מאותה פציעה עם הפועל ת”א, כשגם רומן סורקין, נועם יעקב ונמרוד לוי לא נכללים בסגל הערב.

בניסוי הכלים הראשון נבחרת ישראל ניצחה 66:76 את נבחרת גאורגיה, כשמי שכיכב במשחק הזה הוא רומן סורקין עם 22 נקודות. קאדין קרינגטון הוסיף 14 נקודות משלו, כאשר דני אבדיה תרם 12 נקודות. במשחק השני ישראל רשמה הפסד ראשון בהכנה, כשנכנעה 93:81 לאסטוניה. גם במשחק הזה רומן סורקין קלע 22 נקודות, והפעם אבדיה קלע 17, אבל זה לא הספיק לניצחון. נזכיר שבית הלחמי כרגע עם 16 שחקנים איתו, והוא יצטרך להגיע ליורובאסקט עם 12.

נבחרת ישראל בבית ד’ באליפות אירופה הקרובה, כשאיתה בבית נמצאות בלגיה, פולין, סלובניה, צרפת ואיסלנד. מתוך שש הנבחרות בבית, ארבע מהן עולות לשמינית הגמר, כשהמטרה של הכחולים לבנים תהיה קודם כל לא לשחזר את הכישלון מהאליפות הקודמת, בה הודחו בבתים.

רבע ראשון: 23:29 לישראל

חמישיית נבחרת ישראל: בר טימור, יובל זוסמן, דני אבדיה, תומר גינת ואיתי שגב

המשחק החל טוב עבור קפריסין, לאחר סל קל של טיגאס לאחר חדירה. את הנקודות הראשונות עבור החבורה של בית הלחמי קלע איתי שגב לאחר מהלך קבוצתי יפה. הקפריסאים קלעו עוד שתי נקודות קלות, אבל זוסמן תפר שלשה מאסיסט של אבדיה בצד השני וקבע 6:7 לישראל. קוסטנטינוס צלף מחוץ לקשת גם הוא, אבל תומר גינת ענה מיד עם סל קל בצד השני. זוסמן מתחמם, כאשר הוא צלף שלשה נוספת מאותה בלטה בדיוק, כאשר אבדיה לקח ריבאונד התקפה וקבע 9:14 לחבורה של בית הלחמי. הקפריסאים קלעו במתפרצת, אבל טימור הגיב עם שלשה. פסיאלי צלף שלשה עבור הקפריסאים וצימק את ההפרש, אבל אבדיה חדר נהדר מנגד. גור לביא סיים התקפת מעבר נהדרת ממסירה של זלמנסון בדרך ליתרון 21:27. פסיאלי המשיך ללהוט עם עוד צליפה מחוץ לקשת, אך הובר חדר נהדר וקבע את תוצאת הרבע.

אריאל בית הלחמי (איגוד הכדורסל)

רבע שני: 44:55 לישראל

הרבע נפתח עם חמש נקודות רצופות של הנבחרת מהאי השכן, שצימקה ל-29:28. היכולת ההגנתית הרעה נמשכה עם חדירה קלה מידי של וויליס, אבל למזל הנבחרת רפי מנקו צלף שלשה קשה והחזיר את היתרון לחמש נקודות. מנקו חטף כדור ומסר לקרינגטון, שצלף מחוץ לקשת והשיג נקודות ראשונות במשחק, אבל טיגאס קלע מחצי מרחק וצימק ל-37:35. למזלה של הנבחרת, קרינגטון התחמם, קלע שלשה נוספת ושלח את הקפריסאים לפסק זמן. קרינגטון קלע פעמיים מהעונשין, אבדיה סיים במתפרצת, ופתאום ההפרש כבר דו ספרתי – 35:46 לישראל. הקפריסאים יצאו לריצה עם שלשה וסל ועבירה, אבל זוסמן הוסיף שלשה נוספת מהפינה, שתיים נוספות מהקו ובורג עם חטיפה ולייאפ קל הוריד את החבורה של בית הלחמי למחצית ביתרון דו ספרתי.

איתן בורג קופץ לריבאונד (איגוד הכדורסל)

רבע שלישי:

החצי השני נפתח נהדר עבור ישראל, כשזוסמן סיפק חסימה ורץ לסיים סל קל בצד השני. הנבחרת מהאי השכן קלעה שלשה, אבל שגב הגיב עם שתי נקודות בצבע ובר טימור קלע סל ועבירה לאחר מסירה נהדרת של זוסמן. סטילוס קלע שלשה קשה במיוחד מחוץ לקשת, אבל זוסמן המשיך להיות האיש הבולט של הנבחרת, וקלע עוד שתי נקודות אחרי ריבאונד התקפה. מיצ’יס תפר את השלשה ה-9 של קפריסין הערב, כשגינת הגיב מיד עם קליעה שלו מחוץ לקשת ואבדיה הוסיף סל במתפרצת שקבע 53:68 לחבורה בלבן. אבדיה קלע עוד סל עם חדירה, טימור קלע שוב הפעם סל ועבירה, וישראל עלתה כבר ל-54:73.