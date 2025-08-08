טר שטגן מופיע בלי מספר באתר הליגה הספרדית

השינויים במצבת השחקנים של ברצלונה לקראת העונה הקרובה כבר מתחילים להתבהר, והיום (שישי) הגיעה עוד אינדיקציה ברורה לכך: באתר הרשמי של הליגה הספרדית עודכנה רשימת מספרי החולצות של הקבוצה לעונת 2025/26, ובה נרשמו שני עדכונים משמעותיים: פאו קוברסי ילבש את החולצה מספר 5, ואילו מארק-אנדרה טר שטגן לא מופיע עם מספר כלל.

המהלך של קוברסי נובע מהעובדה שאיניגו מרטינס עוזב את הקבוצה. הבלם הבאסקי, שלא נטל חלק באימון שנערך ביום חמישי אחר הצהריים, הגיע ביום שישי למתחם של המועדון כדי להיפרד מחבריו, ובעקבות כך זירז את סיום המעבר שלו לאל נאסר מהליגה הסעודית. העסקה צפויה להיסגר באופן רשמי בשעות הקרובות.

המעבר של איניגו מתבצע בהתאם להסכמה שהושגה בין הצדדים בעת חידוש חוזהו האחרון, לפיה, אם תגיע הצעה משכנעת, המועדון לא יעמוד בדרכו ויאפשר לו לעזוב ללא תמורה. בשבועות האחרונים התקיימו מגעים אינטנסיביים עם אל נאסר, וכעת נותרו רק פרטים אחרונים להשלמה.

איניגו מרטינס (IMAGO)

אישור נוסף לעזיבתו של איניגו התקבל בעקיפין באמצעות עדכון באתר הליגה. קוברסי, שנחשב לאחד מכוכבי העתיד של הקבוצה, ירש את החולצה מספר 5 שהייתה שייכת למרטינס, בעוד איניגו מופיע ברשימה ללא מספר, סימן מובהק לכך שהוא אינו חלק מהסגל לעונה הבאה.

באופן מפתיע, גם השוער הגרמני מארק-אנדרה טר שטגן אינו מופיע עם מספר חולצה ברשימת הקבוצה. מדובר בהתפתחות נוספת על רקע המתיחות בין השחקן להנהלה, כאשר לאחרונה נפתחו נגדו הליכים משמעתיים מצד המועדון, שהחליט אף לשלול ממנו זמנית את סרט הקפטן.

בתוך כך, המהלך של מתן החולצה לקוברסי מעיד על כך שברצלונה צפויה לצאת לעונה הקרובה עם חוליית בלמים הכוללת את קוברסי, רונאלד אראוחו, אריק גארסיה ואנדראס כריסטנסן, שחרף הציפייה כי יעזוב, סירב לכל הצעות ההעברה שהוגשו עבורו וכעת גם במועדון בונים עליו כי הייתה עזיבה בעמדה שלו. בנוסף, ז'ול קונדה וג'רארד מרטין מהווים אופציות נוספות לעמדת הבלם.

ברצלונה של האנזי פליק ממשיכה לעצב את פניה מחדש, כאשר ההכרעות לגבי ההרכב והסגל הסופי נמשכות, אך האותות מהשבוע האחרון מצביעים על שינוי כיוון, גם מבחינת זהות השחקנים, וגם בכל הנוגע ליחסי הכוחות הפנימיים במועדון.