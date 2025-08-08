שואפת גבוה: לידור כהן על סף חתימה בקריית ים

העולה החדשה לליגה הלאומית, מ.ס קרית ים, מכוונת גבוה ול-ONE נודע לראשונה, כי היא קרובה לרכש מרשים במיוחד. שחקן ההתקפה לידור כהן, נמצא על סף חתימה במועדון ואם לא יחולו הפתעות ברגע האחרון, הוא יצטרף לקבוצה של מאור סיסו ואלדד שביט ב-48 השעות הקרובות.

כהן בן ה-32, היה מהשחקנים היותר משמעותיים של עירוני ק״ש אשתקד, בעונה שכמעט הסתיימה עם מקום בפלייאוף העליון וכבש חמישה שערים. בעברו, הוא שיחק גם בבית״ר ירושלים, הפועל ת״א ומכבי פ״ת בה גדל ואף שיחק בחול בדילה גורי הגאורגית ובארבע קבוצות שונות בתאילנד.

כהן עתיד לחתום לשנתיים באמצעות סוכנו שלומי בן עזרא, כאשר מדובר באמירה משמעותית של הקבוצה מהצפון, שמכוונת גבוה ואף הגישה הצעה מרשימה.