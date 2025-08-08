עוד אחד נשאר: בלייזר האריך חוזה בהפועל ת"א

הפועל תל אביב החתימה לא מעט שחקנים, כמעט מספר דו ספרתי של שחקנים חדשים אפילו, ובנוסף לכך היא גם דואגת להשאיר את השחקנים שהיו חלק מהמסע הקסום שהוביל לזכייה ביורוקאפ. אחרי שהודיעו באופן רשמי על המשך דרכם של בר טימור וגיא פלטין, היום (שישי) הגיעה ההודעה על הישראלי הבא שנשאר, וזהו עוזר בלייזר.

המועדון הודיע שהפורוורד הישראלי חתם עד לסיום עונת 2027/28, כלומר שהוא חתם לשלוש שנים נוספות. בעונה החולפת הוא רשם את עונתו הראשונה בהפועל תל אביב, וכאמור הוא הגיע עם הקבוצה ליורוליג אחרי הזכייה ביורוקאפ, ובליגה האדומים נעצרו בחצי הגמר נגד הפועל ירושלים ובגביע גם כן זה נגמר בחצי הגמר, מול מכבי תל אביב.

הארכות החוזים בהפועל תל אביב נובעות מ”פרויקט סופיה”, במטרה להעביר את כל השחקנים לבירת בולגריה ושמרכז הקבוצה יהיה שם. לכן ההודעה על טימור, על פלטין, על בלייזר וכעת ובימים הקרובים האדומים יודיעו גם על הארכת חוזהו של הסמל תומר גינת, שכבר סיכם, וגם של אחד מכוכבי הקבוצה ים מדר, שעל סף סיכום. כל השחקנים קיבלו שדרוג כספי על המעבר.

ים מדר ותומר גינת (רועי כפיר)

בלייזר שיחק 26 משחקים במדי הפועל תל אביב בליגת ווינר סל בעונה החולפת, ורשם ממוצעים של 5.5 נקודות, 3 ריבאונדים, 0.7 אסיסטים וכל זאת שהוא קולע כמעט 40% מעבר לקשת וב-15.4 דקות. ביורוקאפ הוא רשם 16 משחקים עם 1.5 נקודות, 1.2 ריבאונדים ו-0.2 אסיסטים על 22.2% מעבר לקשת ב-7.12 דקות.

עוז בלייזר אמר: "אני שמח להמשיך לשלוש עונות נוספות ביחד עם משפחת הפועל. מהרגע שהגעתי מצאתי בית מחבק, ששואף להגיע הכי גבוה שאפשר, ואני גאה להיות שותף לדרך הזאת. אני מבקש להודות לבעלים, להנהלה, למאמן דימיטריס איטודיס ולמנהל המקצועי ג׳ורג׳ חינאס על התמיכה והאמונה שיחד נגיע לשיאים חדשים. מצפה בקוצר רוח להתחיל את העונה ההיסטורית שבפתח, ויחד עם הדחיפה האדירה של הקהל שלנו לעמוד בכל הציפיות".

מאמן הקבוצה, דימיטריס איטודיס: "עוז הוכיח את הערך שלו בשנים האחרונות. אני שמח שנמשיך לעבוד עם שחקן כמו עוז, שחקן מחויב, אשר מבין את תפקידו בקבוצה". המנהל המקצועי, ג'ורג' חינאס: "עוז הוא שחקן בעל רוח לחימה יוצאת דופן, שמביא איתו ניסיון ומקצוענות בלתי מתפשרת. עוז מהווה חלק חשוב ויקר מהמשפחה שלנו, ואנחנו שמחים להמשיך יחד עם שחקן בעל אישיות מרשימה – על הפרקט ומחוצה לו".