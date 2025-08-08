יחבור לראמוס? מונטריי רוצה להנחית את גריזמן

האם זה יהיה הקיץ האחרון של אנטואן גריזמן כשחקן אתלטיקו מדריד? על פניו, רק לפני חודשיים הכוכב האריך חוזה עד 2027 בקולצ’ונרוס ולא נראה כי הוא בדרך לעזיבה – אך הדיווחים במקסיקו מציגים תמונה אחרת וגם בכלי התקשורת בצרפת כבר נתנו גיבוי לדברים.

ברשת ‘RMC’ סיפרו, בהמשך לאותו הקו מהפרסומים במקסיקו, כי מונטריי מעוניינת להחתים את מספר 7 של הרוחיבלאנקוס: “בגיל 34, גריזו מעולם לא הסתיר את רצונו לשחק מעבר לאוקיינוס האטלנטי, מונטריי חושבת עליו כדי לחזק את ההתקפה שלה ולבצע את אחת ההעברות הגדולות של החלון”.

הקבוצה ששיחקה בגביע העולם למועדונים האחרון וכבר הצליחה להנחית סופר סטארים דוגמת סרחיו ראמוס, אגדת ריאל מדריד, מתכוונת ללכת על חלוץ נבחרת צרפת בכל הכוח. עוד בדיווח נכתב כי הנהלת המועדון ערכה ישיבה בה הסכימו על ניסיון רכישתו של גריזמן כ”מהלך גדול”, ואף כבר שוחחו עם אחותו שמנהלת את השחקן, כשזה מסמן צעד משמעותי: “כסף לא יהווה מכשול”.

סרחיו ראמוס במונטריי (IMAGO)

בעונה האחרונה תחת דייגו סימאונה באתלטיקו, גריזמן המשיך להיות עוגן משמעותי ושותף בכל 38 המחזורים בלה ליגה – בהם, תרם עם שמונה שערים ועוד שבעה בישולים. בסך הלכ בשתי קדנציות שונות באדומים-לבנים, גריזמן רשם לא פחות מ-445 הופעות, 198 כיבושים ו-93 בישולים. מונטריי אגב, הפסידה ממש הלילה (בין חמישי לשישי) לשארלוט של ליאל עבדה ועידן טוקלומטי.