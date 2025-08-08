סון הוצג בלוס אנג'לס FC, והובך על ידי המנחה

כבר שנים שבארצות הברית מנסים לקדם את הכדורגל ולהראות שהוא ברמות הגבוהות. זה התחיל אי שם עם הגעתו של דייויד בקהאם, או עם קאקה ופרנק למפארד ועוד, והחותמת הייתה הגעתו של ליאו מסי לאינטר מיאמי. ייתכן שכן הרמה עלתה, אבל לפעמים יש רגעים שגורמים לך לחשוב שהענף שם עדיין לא מה שהוא כאן, גם אם זה לא על הדשא.

עוד שחקן גדול עבר לארצות הברית השבוע, כשיונג מין סון עזב את טוטנהאם אחרי עשור והוצג בלוס אנג’לס FC. במהלך ההצגה שלו במועדון החדש, המנחה שאלה את הדרום קוריאני שאלה, או יותר נכון אמרה אמירה וניסתה להרים לו, אך בעיקר הביכה את עצמה ואת כל הסיטואציה, שניכר שגם סון לא הרגיש נעים.

מה שקרה זה שאותה מנחה פנתה לסון במהלך ההצגה כשהיא כנראה לא מבינה ממש בטורנירים השונים ובפורמט בכל אחד, כשאמרה לשחקן ההתקפה: “אין לחץ, אבל כשהמונדיאל יגיע והוא כאן, אנחנו מצפים לניצחון של נבחרת ארצות הברית כאן בלוס אנג’לס, אז אנחנו כאן כדי לתמוך בך בניסיון שלך להביא לנו ניצחון שכזה”.

יונג מין סון מוצג (IMAGO)

בהמשך התברר שמי שהנחתה את ההצגה של סון היא הת’ר ג’יי האט, פוליטיקאית אמריקאית המכהנת כיום כחברת מועצה ממונתה המייצג את המחוז ה-10 של לוס אנג’לס מאז 2023. בנוסף, היא גם הביאה לדרום קוריאני מתנה ואמרה: “הבאתי לך כאן מתנה קטנה מאיתנו, כי סבתא שלי לימדה אותי ללא ללכת למקומות בלי להביא מתנות”.