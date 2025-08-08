יאנקופולוס הכריז: הולמס חתם בפנאתינייקוס

ריצ’ואן הולמס ישחק בעונה הקרובה בפנאתינייקוס. רבים חיכו סוף סוף להודעה הרשמית, ואז זה הגיע כמו שרק אצל המועדון היווני, מהבעלים דימיטריס יאנקופולוס, שהכריז על כך בחשבון האינסטגרם שלו ורשם: “אנחנו סיימנו לשנה הזו”.

העסקה כבר דווחה ככזו שסגורה לחלוטין ואפילו נחתמה, אך עדיין חיכו להודעה רשמית כלשהי מהיוונים. בכל מקרה, השחקן צפוי לנחות היום (שישי) ביוון כדי לעבור בדיקות רפואיות ולהתחיל להסתגל למדינה החדשה שלו, כשהוא ינסה לעזור לפאו להחזיר את תואר היורוליג אליה.

בגיל 31, להולמס יש רזומה מרשים במיוחד כשהוא שיחק לא פחות מ-492 משחקים ב-NBA. הוא החל את הקריירה בפילדלפיה אחרי שנבחר בבחירה ה-37 ב-2015, ובהמשך הוא שיחק גם בפיניקס, סקרמנטו, דאלאס ו-וושינגטון. בעונה החולפת הוא העמיד 7.4 נק’ ו-5.7 ריב’ ב-17.2 דק’ ב-31 משחקים.

דימיטריס יאנקופולוס (IMAGO)

יש שיגידו שלפנאתינייקוס יש את אחד הסגלים הטובים ביותר שהמפעל אי פעם ראה, אפילו יש הרבה שיגידו כך, ויש שיילכו עם זה רחוק יותר ויגידו שזה הסגל הכי טוב שביורוליג ראו. קנדריק נאן, סלוקאס, לאסורט, הרננגומז, שורטס, אוסמן, קלאייצאקיס, ג’ריאן גראנט, יורטסבן ועל התזמורת מנצח ארגין עתמאן.