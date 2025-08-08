נבחרת הקדטים נכנעה לטורקיה במחזור הפתיחה

הקיץ העמוס של נבחרות ישראל בכדורסל ממשיך, כאשר היום (שישי) פתחה את דרכה באליפות אירופה עד גיל 16 נבחרת הקדטים, כשנכנעה לטורקיה 76:65 במסגרת המחזור הראשון של שלב הבתים.

המשחק נפתח צמוד ושקול בדקות הראשונות, עד שהטורקים הצליחו לברוח לריצת 2:12 שהמשיכה גם בפתיחת הרבע השני בדרך ליתרון דו ספרתי ראשון שלה במשחק. החבורה של יהוא אורלנד לא ויתרה והצליחה לחזור למשחק עם ריצת 0:7.

החצי השני נפתח גם הוא בשליטת הטורקים שהצליחו שוב להגדיל את היתרון לדו ספרתי, אך אחרי פסק זמן הישראלים הצעירים חזרו בענק וצימקו, כשבתחילת הרבע האחרון היתרון עמד על נקודה אחת בלבד לזכות הטורקים. לקראת הסיום, טורקיה הצליחה לחזור שוב לדו ספרתי וניצחה עם 11 הפרש.

הנבחרת הישראלית תפגוש מחר את נבחרת אסטוניה ותנסה להתאושש עם ניצחון במחזור השני של הבית. לאחר מכן תפגוש את נבחרת ליטא ביום ראשון למחזור הנעילה של שלב הבתים.

רבע ראשון: 11:20 לטורקיה

חמישיית ישראל: ערן מעוז, אשל לוינטל, יואב פז, עומרי אורלנד ויהונתן זילברשטיין.

חמישיית טורקיה: דריוס קרוטאסו, רוזגר אופקון, עומאר קוטלוי, עומאר אליטאס וסאריף קארה ארדה.

אחרי שתי דקות ללא סל, לוינטל הלך לקו ודייק פעמיים, קרוטאסו קלע שתיים מהעונשין בצד השני, 2:2 לאחר שלוש דקות, אורלנד וקרוטאסו החליפו סלים, הנבחרות המשיכו להחליף סלים, ישראל עלתה ליתרון פעם נוספת, 8:9. מפה, הטורקים השלימו ריצת 2:12 וברחו ליתרון השיא שלהם עד כה, 11:20 בסוף הרבע.

אשל לוינטל (פיב״א)

רבע שני: 30:36 לטורקיה

לוינטל ואופקון קלעו סל בכל צד, אוזטורק הוסיף לייאפ טורקי ונתן יתרון דו ספרתי, אך אורלנד ופז צלפו שתי שלשות והורידו לחמש הפרש בלבד. אופקון ופז החליפו סלים, נויאן טולאן הלך לקו אצל הטורקים ודייק פעם אחת, קוטלוי וקרוטאסו החזירו את היתרון לדו ספרתי, לוינטל חדר לסל והוריד לשמונה, קוטלוי עשה 23:33, אך החבורה של אורלנד חזרה לעניינים עם ריצת 0:7, הטורקים קלעו שלוש נקודות, הנבחרת הייתה יכולה להוריד את ההפרש לפני הירידה להפסקה, אך לא צלחה והיא בפיגור 36:30.

עומרי אורלנד (פיב״א)

רבע שלישי: 48:56 לטורקיה

החצי השני נפתח עם נקודות של קוטלוי, יואב פז החזיר עם שלשה מנגד. קוטלוי המשיך להוביל את הטורקים כשקלע שמונה נקודות רצופות עם שתי שלשות, והעלה שוב את הטורקים לדו ספרתי. אופקון נתן יתרון 13 שאילץ את יהוא אורלנד לקחת פסק זמן. הישראלים חזרו בגדול ובריצת 2:11 שנחתמה עם שלשה של לוינטל, היתרון ירד לארבע בלבד. הטורקים חזרו לקראת סוף הרבע והצליחו להגדיל לשמונה הפרש.

רבע רביעי: 65:76 לטורקיה

הרבע האחרון נפתח עם נקודות של ארונוב שהוריד לארבע הפרש. שתי הנבחרות קלעו מצד לצד, עד שסובלובסקי ואורנוב קלעו ברצף והורידו לנקודה בלבד. אלא שאז הטורקים החלו בריצת 0:7 והגדילו לשמונה. אורלנד עצר את הדהירה, אך קוטלוי וקארוטאסו קלעו ברצף והגדילו שוב לדו ספרתי. שלשה של לוינטל הורידה לשבע הפרש, שתי דקות לבאזר. הטורקים לא התרגשו וניצח ב-11 הפרש בסיום.