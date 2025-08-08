יום שישי, 08.08.2025 שעה 11:33
חוזר לארץ: מייקל בריסקר חתם במכבי עירוני ר"ג

אחרי שנתיים באירופה, הגארד חתם בקבוצה של שמוליק ברנר, ובכך סגר מעגל של 31 שנה מאז שאבא שלו הגיע לישראל וחתם במועדון. המאמן: "בורג משמעותי"

|
מייקל בריסקר חוגג (לילך וויס-רוזנברג)
מייקל בריסקר חוגג (לילך וויס-רוזנברג)

שלושים ואחת שנים אחרי שהכדורסלן האמריקני מארק בריסקר הגיע לישראל לראשונה בקריירה שלו, הצטרף למכבי רמת גן והיה אחד מכוכביה הגדולים באותה עונה (1993/1994), בנו מייקל בריסקר (27, 1.85 מטר), שהחל את צעדיו הראשונים בכדורסל במחלקת הנוער של מכבי עירוני רמת גן סוגר מעגל, חוזר למועדון וישחק בעונה הקרובה למכבי קבוצת כנען רמת גן.

בריסקר ג'וניור שיחק בשנתיים האחרונות באירופה. בעונה האחרונה במדי אלופת אנגליה לונדון ליונס בשורותיה קלע בממוצע 13.4 נקודות למשחק באחוזים גבוהים לשלוש נקודות – 40% ומסר 3.9 אסיסטים למשחק. לפני שיצא לחו"ל שיחק בריסקר בקרית אתא, גלבוע גליל, מכבי חיפה והפועל תל אביב.

שמוליק ברנר מאמן מכבי קבוצת כנען רמת גן אמר לאחר החתמתו של בריסקר: "אנחנו מאד שמחים לקבל את מייקל לקבוצה, אחרי שנתיים מצוינות שלו בליגות באירופה. אנחנו רואים בו עוד בורג משמעותי בקבוצה שלנו לעונה הקרובה. אנחנו נרגשים לקראת העונה החדשה עם סגל חדש".

שמוליק ברנר (רועי כפיר)שמוליק ברנר (רועי כפיר)

אלון בירנצוייג, מנכ"ל מכבי קבוצת כנען רמת גן אמר לאחר ההחתמה של בריסקר: "נכפו עלינו שינויים בתקופה האחרונה ואנו שמחים להביא את מייקל לרמת גן. זוהי סגירת המעגל עם משפחת בריסקר שגם אביו מארק שיחק אצלנו וגם הבן התחיל את צעדיו הראשונה במחלקת הנוער שלנו. אנחנו שמחים על ההזדמנות להחזיר את מייקל הביתה".

