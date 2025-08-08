יום שישי, 08.08.2025 שעה 11:47
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל לנוער
לוח תוצאות
ליגת העל לנוער 25-26
00-00מכבי נתניה1
00-00הפועל חיפה2
00-00עירוני ק"ש3
00-00הפועל עכו4
00-00הפועל רמה"ש5
00-00בית"ר ירושלים6
00-00מ.ס. אשדוד7
00-00הפועל רעננה8
00-00הפועל ת"א9
00-00הפועל כפ"ס10
00-00הפועל ב"ש11
00-00מכבי חיפה12
00-00מכבי הרצליה13
00-00בני יהודה14
00-00הפועל פ"ת15
00-00מכבי ת"א16
00-00הפועל ראשל"צ17
00-00מכבי פ"ת18

יהיה ירוק גם בנוער: ליאל נגת ממשיך במכבי חיפה

שחקן הכנף המוכשר, שהרשים בביצועיו בנערים א', חתם על חוזה המשך בקבוצת הנוער בכרמל. המנהל המקצועי עופר פביאן: "ליאל שחקן מוכשר שהראה מחויבות"

|
ליאל נגת (מדיה מכבי חיפה)
ליאל נגת (מדיה מכבי חיפה)

קבוצת הנוער של מכבי חיפה, אלופת המדינה, מגבירה קצב בהכנות לעונה הקרובה תחת הדרכתם של צמד המאמנים וחלוצי העבר של כל קבוצות המועדון, איתי מרדכי וצדוק מלכה. לאחר שבעונה שעברה התבססה הקבוצה על ילידי 2006, להם הייתה זו עונה שניה כשחקני נוער, הרי שלפחות ע"פ משחקי ההכנה עד כה, עושה רושם שבעונה הזו דווקא העולים מקבוצת נערים א' עשויים להיות דומיננטיים בקבוצה. היום (רביעי) הודיעה הנהלת מחלקת הנוער על החתמת שחקן הכנף, ליאל נגת, על חוזה המשך בקבוצת הנוער.

ליאל נגת, שהחל את דרכו בחטיבה הצעירה של מכבי רחובות, עבר בשנתון ילדים א' לשלוחת "קצף" של מכבי חיפה, למגורים וללמידה בפנימיית כפר גלים, והשתלב בהצלחה בקבוצת ילידי 2008. לאחר שתי עונות, שבהן כבש יחדיו עשרה שערים, בעונה האחרונה ליאל נגת רשם 35 הופעות (13 מהן מלאות) במדי קבוצת נערים א', סגנית אלופת המדינה ומחזיקת הגביע, שהודרכה ע"י כדורגלן העבר, אדריאן רוצ'ט, שקודם לצוות המקצועי של הקבוצה הבוגרת. ליאל נגת סיים את העונה עם 12 שערים ומעורבות משמעותית במהלכים שהניבו שערים. ליאל נגת ספג בעונה זו שלושה כרטיסים צהובים וכרטיס אדום אחד (צהוב שני).

שוער העבר, עופר פביאן, מנהלה המקצועי של מחלקת הנוער של מכבי חיפה, הגיב באתר הרשמי של המועדון על החתמתו של ליאל נגת: "אנחנו שמחים לראות שחקן כמו ליאל, שצמח מתוך המערכת שלנו, ממשיך את דרכו בקבוצת הנוער. ליאל שחקן מוכשר שהראה מחויבות, התמדה והתפתחות מקצועית מהרגע הראשון. אנו נמשיך ללוות את השחקנים שלנו במסלול הצמיחה וההתקדמות. המון בהצלחה".

עופר פביאן (עמרי שטיין)עופר פביאן (עמרי שטיין)
