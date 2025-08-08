יהיה ירוק גם בנוער: ליאל נגת ממשיך במכבי חיפה

קבוצת הנוער של מכבי חיפה, אלופת המדינה, מגבירה קצב בהכנות לעונה הקרובה תחת הדרכתם של צמד המאמנים וחלוצי העבר של כל קבוצות המועדון, איתי מרדכי וצדוק מלכה. לאחר שבעונה שעברה התבססה הקבוצה על ילידי 2006, להם הייתה זו עונה שניה כשחקני נוער, הרי שלפחות ע"פ משחקי ההכנה עד כה, עושה רושם שבעונה הזו דווקא העולים מקבוצת נערים א' עשויים להיות דומיננטיים בקבוצה. היום (רביעי) הודיעה הנהלת מחלקת הנוער על החתמת שחקן הכנף, ליאל נגת, על חוזה המשך בקבוצת הנוער.

ליאל נגת, שהחל את דרכו בחטיבה הצעירה של מכבי רחובות, עבר בשנתון ילדים א' לשלוחת "קצף" של מכבי חיפה, למגורים וללמידה בפנימיית כפר גלים, והשתלב בהצלחה בקבוצת ילידי 2008. לאחר שתי עונות, שבהן כבש יחדיו עשרה שערים, בעונה האחרונה ליאל נגת רשם 35 הופעות (13 מהן מלאות) במדי קבוצת נערים א', סגנית אלופת המדינה ומחזיקת הגביע, שהודרכה ע"י כדורגלן העבר, אדריאן רוצ'ט, שקודם לצוות המקצועי של הקבוצה הבוגרת. ליאל נגת סיים את העונה עם 12 שערים ומעורבות משמעותית במהלכים שהניבו שערים. ליאל נגת ספג בעונה זו שלושה כרטיסים צהובים וכרטיס אדום אחד (צהוב שני).

שוער העבר, עופר פביאן, מנהלה המקצועי של מחלקת הנוער של מכבי חיפה, הגיב באתר הרשמי של המועדון על החתמתו של ליאל נגת: "אנחנו שמחים לראות שחקן כמו ליאל, שצמח מתוך המערכת שלנו, ממשיך את דרכו בקבוצת הנוער. ליאל שחקן מוכשר שהראה מחויבות, התמדה והתפתחות מקצועית מהרגע הראשון. אנו נמשיך ללוות את השחקנים שלנו במסלול הצמיחה וההתקדמות. המון בהצלחה".