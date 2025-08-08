זינוק בעליה: הפועל ראשון לציון - 2010

פינת זינוק בעליה - פינת הפרגון שלנו לקבוצות שלא זכו באליפות, אך העפילו לליגה גבוהה יותר, מאירה היום (שישי) על קבוצת נערים שנתון 2010 של הפועל ראשון לציון - שסיימה את העונה במקום השני בטבלת ארצית דרום של שנתון נערים ג', אך הצליחה לסלול דרך לקבוצת שנתון 2011 להשתלבות בליגת העל של שנתון נערים ג' בעונה הקרובה, זאת בזכות הצלחה מרשימה במשחקי המבחן על העפלה לליגת העל.

קבוצת שנתון 2010 תבוא על שכרה גם בעונה הקרובה, זאת בעקבות זכייתה של קבוצת שנתון 2009 באליפות ארצית דרום של שנתון נערים ב' - שסללה דרך לקבוצת שנתון 2010 להשתלבות בליגת העל של שנתון נערים ב' אחרי שלוש עונות היעדרות. אז לאחר שפרגנו בכתבה בפינת ליגת האלופות לקבוצת שנתון 2009 בהדרכתו של אפיק אטיאס - זה הזמן לפרגון לקבוצת שנתון 2010 המודרכת ע"י עופר בכר - שזכור לחובבי המחוז הדרומי של ליגה א' כסקורר בכיר בליגה בשנות התשעים.



במחוז הדרומי של הליגה הארצית בשנתון נערים ג' התנהל בעונה האחרונה מאבק חזק וצמוד בצמרת הטבלה בין בית"ר ירושלים - שזכתה באליפות הליגה, הפועל ראשל"צ ומכבי הרצליה, כשבחלק גדול מהזמן מכבי עמישב פ"ת נשפה בעורפן של שלוש הקבוצות. מכבי הרצליה ובית"ר ירושלים הגיעו למחזור האחרון של העונה, כשהן חולקות את פסגת הטבלה ומקדימות בנקודה אחת את הפועל ראשל"צ.

קבוצת הנוער של רשל"צ (חן קלדרון)

להרצליה היה יחס שערים עדיף על פני בית"ר ירושלים. הפועל ראשל"צ ידעה, שהיא מוכרחה לנצח את משחק החוץ מול נועלת הטבלה מקרית מלאכי - ובמקביל לקוות למעידה של לפחות אחת משתי יריבותיה. בית"ר ירושלים עמדה בלחץ וניצחה 0:5 את משחק החוץ מול מכבי פ"ת, בעוד שמכבי הרצליה סיימה בתוצאת שוויון 1:1 את משחק החוץ מול הפועל הוד השרון - מה שהביא לזכייתה של בית"ר ירושלים באליפות ולעלייתה של הפועל ראשל"צ למקום השני בזכות ניצחון 0:10 בקריית מלאכי, שסלל את דרכה למשחקי המבחן על מקום בליגת העל.



בתוך שלושה ימים הפועל ראשל"צ פקדה את אצטדיון ר"ג פעמיים: בתחילה למשחק חצי הגמר מול מ.כ נהלל יזרעאל - סגנית אלופת ארצית צפון, שפתחה את המשחק טוב יותר ואף צעדה ביתרון 0:1, אך שערים שכבשו: יאיר שברו, רועי גורנשטיין ונשגב שאול, חוללו מהפך בדרך לניצחון 2:3, שסלל דרך להעפלה למשחק הגמר מול הפועל ר"ג מליגת העל - משחק שגם אותו התחילה ראשל"צ בפיגור מוקדם, אך שערים שכבשו בדקות האחרונות של המחצית הראשונה, רותם ארליך ונשגב שאול, חוללו מהפך. ראשל"צ הצליחה לשמור על יתרונה ובסיום חגגה ניצחון 1:2 והעפלה לליגת העל.



הפועל ראשל"צ סיימה את העונה כקבוצת ההתקפה הטובה בליגה - עם 127 שערים ב-36 משחקים, על 40 מהשערים חתום מלך שערי הליגה, נשגב שאול, על 26 מהשערים חתום יאיר שבירו. הגנת הקבוצה בראשות השוער, איתי אלימלך והבלם רועי גורנשטיין, ספגה 25 שערים בלבד - שלושה שערים יותר ממכבי הרצליה ו-12 שערים יותר מבית"ר ירושלים.

נערים ג' הפועל ראשל"צ (אחר)

עופר בכר מסכם את העונה בסיפוק: “שיחקנו את הכדורגל הכי טוב, כבשנו הכי הרבה שערים ועלינו ליגה בזכות. לא זכינו באליפות, כי ירינו לעצמנו ברגליים בכמה משחקים, שהיינו אמורים לנצח ולא ניצחנו בהם. בסופו של דבר, גם מכבי הרצליה ובית"ר ירושלים קבוצות מצוינות, גם הרצליה הייתה ראויה לעליה. הגנו למשחקי המבחן וגילינו אופי מדהים. אני מייחס את ההצלחה לעבודה של עונה שלמה, שבה נבנתה קבוצה עם חוזק נפשי, קבוצה ווינרית, לא מוותרת, עם חבר'ה שגם באימון לא אוהבים להפסיד.

“ידענו לחזור עם התשוקה והיכולת הטכנית והטקטית שלנו במשחקי המבחן. ידענו לבוא במאני טיים בגרסה הכי טובה שלנו. קבוצה של אריות. התברכנו במעטפת מקצועית אדירה, שעזרה לנו מאוד בהשגת המשימה: אופיר קופל - המנהל המקצועי של החטיבה העליונה, קובי עוזר - המנהל המקצועי של החטיבה הצעירה, שי בטשון - מאמן כושר מעולה, איבן מאמן השוערים, אליעד האנליסט וחן אחראי המחלקה, כולם נתנו מעל ומעבר להצלחת הקבוצה ולהם מגיעה תודה גדולה”.



עופר בכר מכין את הקבוצה בימים אלה לקראת עונה חדשה בליגת העל של שנתון נערים ב', והוא מביע אופטימיות בנוגע לסיכויי ההצלחה של קבוצתו להשתלב בליגה: “יש לנו בסיס טוב, חלק גדול מהשחקנים נשארו איתנו. צירפנו חמישה שחקנים וייתכן שיצורפו עוד מספר שחקנים לסגל. יש ביקוש מאוד גדול להצטרף למחלקה ולקבוצה שלנו בפרט. עשינו עד כה משחקי הכנה ונראינו בהם טוב. אין ספק שליגת העל זה סיפור אחר, זו הליגה שמאגדת את השחקנים הכי כישרוניים והקבוצות הכי טובות. אנחנו נלמד את הליגה ונעשה את ההתאמות. אני מאמין שיש לנו פוטנציאל לאמצע טבלה ואפילו יותר מזה”.

עופר בכר (פרטי)

עופר בכר סוגר עונת אימון חמישית במחלקת הנוער של הפועל ראשל"צ, אחרי שנים רבות כמאמן מצליח בליגה ב'. בכר נהנה מהעבודה עם צעירים: “שיחקתי הרבה שנים בהצלחה בליגות הבוגרים הנמוכות, היו לי הרבה שנים מוצלחות כמאמן, העליתי שתי קבוצות ליגה והשארתי שלוש קבוצות בליגה. נאלצתי לעשות הפסקה מאימון למשך שלוש שנים, בשל נסיבות אישיות.

“כשהחלטתי לחזור לאמן רציתי לעשות את זה בסביבה רגועה יותר, אני שמח שהתחברתי למחלקת הנוער של הפועל ראשל"צ - מחלקה עם אנשי ניהול ואנשי מקצוע מצוינים, אנשים טובים, אווירה טובה. הפועל ראשל"צ היא אחת מחלקה בתנופה, יש בה את כל מה שמאמן ושחקן צריכים בשביל להצליח. עברתי כאן בין כמה שנתונים, בכל שנתון יש אתגרים מקצועיים ואתגרים של עבודה עם שחקנים, שעוברים גם שינויים בחיים שלהם וצריך למצוא את הדרך להגיע אליהם ולחבר אותם בצורה הטובה ביותר לעניינים”.