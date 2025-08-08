ילד של אבא: בן שלטון מתפוצץ בדיוק בזמן הנכון

זה לקח כמה חודשים טובים, הוא עשה צעד אחרי צעד למעלה, אבל סוף סוף הלהיט האמריקאי, ההצגה הכי טובה של ארצות הברית, הצליח להתפוצץ. בן שלטון ניצח את קארן קצ’אנוב בגמר המאסטרס בטורונטו, חגג את התואר הגדול בקריירה ועל הדרך גם שלח מסר לטופ של הטניס העולמי – חברים, מעכשיו קחו גם אותי בחשבון שם למעלה.

הטניסאי האמריקאי בן ה-22 מפוצץ בפוטנציאל ולמי שפחות מכיר או ראה, הטיקט הכי גדול של שלטון הוא כמובן ההגשות, כיאה לרוב הטניסאים האמריקאים ובטח לאחרון שהכי הצליח מביניהם – אנדי רודיק. אבל אליו עוד נגיע בהמשך. בכל אופן, מדובר פה בחתיכת הגשות – גובה, ספין ועוצמות בלתי רגילות, סרב ראשון ממוצע של 203 קמ”ש, אבל אחד כזה שיכול להתעלות ולהגיע גם ל-241 קמ”ש (השיא שלו).

שלטון הוא שמאלי בידו, שזה כמובן דבר חריג יותר בנוף של הטניס העולמי, מה שמביא איתו הרבה סיבוביות בפורהנד ובכלל בהגשות. האמריקאי העולה גם יודע להגיש היטב סרב ‘קיק’ – כזה שעולה גבוה והולך לגוף של הטניסאי היריב. העוצמה אמנם יורדת, אבל זו הגשה שקשה מאוד להחזיר. אגב טניסאי שמאלי, כמובן שאין הוכחות לזה (רפא נדאל?), אבל כנראה שיש יתרון גדול בכך – היריב רגיל לרוב לטניסאי ימני מולו ולכן כל המחשבה היא אחרת ומאתגרת יותר.

בן שלטון חוגג את התואר בטורונטו (רויטרס)

הזוכה המאושר בטורונטו הוא אתלט על, לא במקרה הוא מצליח לייצר הגשות כאלה. כמובן שזה לא מעט בזכות הטכניקה בהגשה, אבל גם הפיזיות שלו, והזרועות הארוכות עוזרות לו לייצר עוצמה בלתי רגילה. יש לו פורהנד קטלני ומסובב, ובקהנד שתי ידיים סביר. אבל אם יש נקודות חולשה, ובוודאי שיש כאלה – זה בבקהנד.

לשלטון לפרקים קשה להגן בצד הבקהנד, ובעיקר בסלייס ותוך כדי תנועה. בגמר מול קצ’אנוב לדוגמה – ברגע שהוא זנח את הסלייס ועבר לעוצמה עם בקהנד שתי ידיים הכל השתנה, הוא הצליח לעשות קאמבק גדול והפך את המשחק. על הנייר הוא גם מאוד אוהב לעלות לרשת ולסיים עם שואו ובעוצמה, אבל לא תמיד מקבל את ההחלטות הנכונות מתי לעלות ואיך לסיים כמו שצריך.

בן שלטון (רויטרס)

האמריקאי הצעיר, כאחד שגדל ומעריץ את רוג’ר פדרר, מאוד מנסה לטפח ולאמץ את הסרב אנד וולי למשחק שלו, אבל כרגע זה לא קורה יותר מדי, ובטח בטניס של היום, שבעיקר בעיקר בנוי על קרב יריות מהקו האחורי, בטח על המשטח הקשה. כעת, כשאליפות ארה”ב בפתח שלטון ינסה כמובן להדהים את כולם ולהביא גביע מייג’ור ראשון לארה”ב מאז אותו רודיק בסוף 2003, לא פחות מ-22 שנים עברו, והאמריקאים עדיין לא שמו את ידם על הגביע הגדול של סבב הגברים.

אבא בראיין, שהיה שחקן (בינוני) בעברו, מלווה אותו מגיל צעיר ואחד משני מאמניו. בסיום הטורניר האחרון בטורונטו ראינו כמה זה משמעותי וחשוב היה לשניהם. סוף סוף רואים את פירות ההשקעה של האבא ואת הפוטנציאל הגדול של הבן (בן) מתממש על אחת הבמות היותר גדולות של הטניס העולמי. וכן, למרות שסינר/אלקראס/נובאק לא היו שם, עדיין זה מבחן לא קטן.

בן שלטון ואביו (רויטרס)

אז כמילות השיר של מוקי “ילד של אבא על מה אתה חולם? מה בוער לך בלב?”, שלטון, שמלווה קרוב-קרוב על ידי אביו, חולם כמובן על זכייה היסטורית בפלאשינג מדו הקרוב, אבל בינו לבין זה יפרידו שני כוכבי העל של הדור הנוכחי – קרלוס אלקראס ויאניק סינר, כשגם את נובאק ג’וקוביץ’ צריך לקחת בחשבון, לפחות עד לשלבים המכריעים של התחרות היוקרתית.

מה שבטוח אמונה גדולה יש שם. במהלך הגמר מול קצ’אנוב, אביו של בן צעק לו: “קדימה, אתה יותר טוב ממנו. אתה השחקן הכי טוב בעולם”. יותר טוב מהרוסי? כנראה שכן. הכי טוב בעולם? כמובן שלא, אבל רואים לאן השניים הללו מכוונים, ואם זה ייגמר בסוף ביותר ממייג’ור אחד זה יהיה הישג אדיר, וגם סוף סוף הבשורה הגדולה לה האמריקאים מחכים. אגב נוסף, פרס נוסף על הזכייה במאסטרס שבקנדה היה עלייה למקום ה-6 בדירוג ה-ATP על חשבון גדול הטניסאים בכל הזמנים מסרביה.

אנדי רודיק (רויטרס)

אבל אם לפני 22 שנים ההגשות של רודיק, שהיו באמת יוצאות דופן, הספיקו כמעט לבדן לזכייה באליפות ארה”ב, הרי שהטניס לא הלך קדימה, אלא רץ, ומה שהספיק אז, כבר לא מספיק עכשיו. בואו נגיד שלדעתי אם שלטון משחק בתקופה ההיא, כשפדרר רק התחיל לפרוח ונדאל טרם הגיח לעולמנו בסערה, שלטון בהחלט היה יכול להיות עם מייג’ור אחד ושניים, וכנראה גם מכניע את אותו רודיק האגדי של מולדתו.

בכל אופן, שלטון, או באחד מכינויו – ביג-בן, ממש לא ‘סרב בוט’ (בעיקר הגשות וזהו) כמו חלק גדול מהטניסאים האמריקאים – ג’ון איסנר, סם קווארי או ריילי אופלקה כיום. הוא נע טוב על המגרש, אתלט, צעדים גדולים, למרות ה-193 סנטימטרים שלו. כמובן שזה לא ברמה של סינר, אלקראס או נובאק, אבל כן שחקן שלם כביכול. בדרך להנפה בטורונטו הוא גם הזיז הצידה את טיילור פריץ, האמריקאי הבכיר, וזו הצהרה לא קטנה באשר להמשך הדרך.

טריניטי רודמן (רויטרס)

ואם שלטון תמיד מחפש להביא את השואו למגרש, יש גם את השואו מחוץ למגרש. בווימבלדון ובוושינגטון זוגתו, טריניטי רודמן, הגיעה לתמוך בו מקרוב ונראתה מעורבת ביותר. כוכב הטניס של ארה”ב מטפח זוגיות מתוקשרת עם שחקנית הכדורגל המוכרת שמשחקת כחלוצה בוושינגטון ובנבחרת הנשים של ארה”ב, אבל כולם בארה”ב יגידו לכם קודם כל שהיא הבת של אגדת ה-NBA, דניס רודמן כמובן.