צמד שחקני קדימה צורן חברו למכבי תל אביב

"ככה נראית התחלה של חלום שמתגשם", ציינו במ.ס. קדימה צורן, בדבר צירופם של אופיר מוליבבא (קשר) ונדב עובד (שוער), בשנתוני 2011, לקבוצת נערים ג' של מכבי תל אביב בעונת 2025/26 הקרובה.

השניים משחקים ארבע שנים כדורגל, מאז הצטרפו למעטפת ההתאחדות לכדורגל. אופיר שיחק תחילה בכפר יונה ולאחר מכן עבר לשנתיים בקדימה צורן, עד מעברו לבית"ר טוברוק. נדב החל דרכו בפרדסיה ומשם עבר לשנתיים בקדימה צורן עד מעברו למכבי תל אביב מליגת ילדים א' שרון.

על השחקנים סיפרו דניאל סבח, המאמן ויניב בן אור המנהל המקצועי ממ.ס. קדימה צורן: "נדב עובד, שוער שגדל בקדימה-צורן, הוא אחד העוגנים המרכזיים בקבוצה והביא אותנו להישגים יפים הרבה בזכות יכולתו המרשימה בין הקורות. שוער מוכשר מאוד עם פוטנציאל אדיר".

עוד אמרו: "נדב חי ונושם את המשחק בכל רגע, ובעל יכולות אתלטיות יוצאות דופן. מחוץ למגרש, נדב הוא דמות חיובית, חברותית ומגבשת – שחקן שחבריו לקבוצה תמיד יכולים לסמוך עליו גם מקצועית וגם חברתית".

"אופיר מוליבבא, שחקן שגדל בקדימה-צורן, היה אחד השחקנים המרכזיים בקבוצה והיווה מנוע התקפי משמעותי. מעורב כמעט בכל השערים, אופיר מצטיין בזריזות, מהירות וטכניקה גבוהה, ובעל ראיית משחק יוצאת דופן שמאפשרת לו לייצר מצבים ולפרוץ הגנות בקלות. שחקן חכם, יצירתי ובעל השפעה אמיתית על תוצאות המשחק", הוסיפו.

במועדון ספורט קדימה צורן התרגשו ופרסמו ברשתות החברתיות: "ככה נראית התחלה של חלום שמתגשם! אופיר מוליבבא ונדב עובד שני שחקנים שגדלו אצלנו במועדון עשו את הצעד הגדול ועברו את האיחוד לנערים ג׳ במכבי תל אביב".

"הם התחילו כאן, במגרשים שלנו, עם המאמנים, הערכים והאהבה למשחק. ועכשיו? הם ממשיכים קדימה, גבוה יותר מתמיד! איזה כיף לגדול בקדימה צורן. ואיזו גאווה לראות את השחקנים שלנו פורצים דרך! מועדון ספורט קדימה צורן המקום שבו גדלים כישרונות".

בתוך כך, יש לציין, כי במ.ס. קדימה צורן מתרגשים לקראת בואם של ז'פרן סוארס וקרלס קוטו, ששיחקו תחת פפ גווארדיולה בקבוצת הפאר הספרדית, ברצלונה. "מגיעים במיוחד לישראל בכדי להעביר מחנה אימון מקצועי בשיטת המתודולוגיה הספרדית", ציינו במועדון.

המחנה אימון המקצועי, תחת עיניהם של ז'פרן סוארס וקרלס קוטו, יתקיים בין התאריכים 25-29/08 במגרש בקדימה צורן, בין השעות 09:00 בבוקר ועד 12:30 בוהריים. יתאין לגילאי שבע עד 18, לבנים ולבנות. "שלושה שחקנים מצטיינים ייצאו לשבוע התרשמות ומבחנים בפרט", סיכמו.