נערים ג' של בני יהודה סיימו מחנה אימון

לוהט במחלקת הנוער של בני יהודה ת"א בקיץ הנוכחי. כך, למשל, קבוצת נערים ג' במועדון, אותה מאמן יוסי אברהם, סיימה מחנה אימונים אינטנסיבי בקריית הספורט הבינלאומית באילת, כשהמטרה לעונת 2025/26 הקרובה היא להתברג בחלקה העליון של טבלת ליגת נערים ג' – על, הליגה הבכירה לשנתון 2011.

במחנה האימונים השחקנים, תחת הדרכתו של יוסי אברהם וצוותו המקצועי, עבדו על הכושר הגופני של השחקנים, הדיוק במסירה, טכניקות כדורגל שונות, יציאה להתקפה, ירידה להגנה, כדורים נייחים, בעיטה לשער, שבלונות מערכים, הצד המנטאלי והמקצועי מהחלוץ ועד לשוער, כשהמטרה להגיע לשלב הליגה במוכנות שיא ובכושר הטוב ביותר שאפשר לבקש.

ב-13/07 אילן שופמן הועבר למועדון הכתום משכונת התקווה מהפועל רמת גן, ב-27/07 אורי בן דור הועבר לבני יהודה ת"א מקריית שלום (מכבי תל אביב) וב-03/08 נרשם שחקן חדש במערכת של הקבוצה, אושר וייס, שנגרע מרישומי קבוצת מכבי תל אביב, במדיה שיחק בעונה החולפת. הוא גדל במחלקת הנוער של הפועל באר שבע ועתה יחבור לסגל של יוסי אברהם.

בני יהודה נערים ג' (באדיבות הקבוצה)

מבחינת סגל השחקנים הרשום במערכות ההתאחדות לכדורגל וטרם התגבש לכדי סוף, אפשר למצוא את אורי בן דור, אלרואי בן טולילה, ירין בן שמעון, אושר וייס, גיא שלום חנגל, ניתאי יחזקאל, יהלי כרשיש, פידליס אוסינצ'י פידליס, אורי פלורנטין, אילן שופמן ולירוי שן. לצד אלו צפויים להצטרף עוד מספר שחקנים לקראת פתיחת עונת 2025/26 בליגת נערים ג' – על.

ב-23/08 הקבוצה תפתח את עונת 2025/26 בליגת נערים ג' – על, כשבמסגרת הסיבוב הראשון ובמסגרת המחזור הראשון בליגה, הקבוצה של יוסי אברהם תצא צפונה, שם תפגוש את העולה החדשה לליגה הבכירה בשנתון 2011, מ.כ. נוה יוסף. במחזור הרביעי, בני יהודה תפגוש את הפועל תל אביב ובמחזור התשיעי תפגוש הקבוצה את מכבי תל אביב למיני דרבי תל אביבי קלאסי.