יום שישי, 08.08.2025 שעה 11:07
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
00-00ברצלונה1
00-00ריאל מדריד2
00-00אתלטיקו מדריד3
00-00אתלטיק בילבאו4
00-00ויאריאל5
00-00בטיס6
00-00סלטה ויגו7
00-00ראיו וייקאנו8
00-00אוססונה9
00-00מיורקה10
00-00ריאל סוסיאדד11
00-00ולנסיה12
00-00חטאפה13
00-00אספניול14
00-00אלאבס15
00-00ג'ירונה16
00-00סביליה17
00-00לבאנטה18
00-00אלצ'ה19
00-00אוביידו20

השתיקה הצורמת של ריאל למועמדים לכדור הזהב

אחרי שהכריזו בעונה שעברה שהפרס "לא קיים יותר מבחינתם", נראה שהמועדון עומד במילה: 3 נציגים, 0 התייחסות ופוסטים ומה שמסתמן: לא יגיעו לטקס שוב

|
פלורנטינו פרס (רויטרס)
פלורנטינו פרס (רויטרס)

יום חמישי, 7 באוגוסט 2025, והעולם כמרקחה: France Football הכריזה על רשימת 30 המועמדים לכדור הזהב, רגע לפני הטקס שיתקיים ב-22 בספטמבר בפאריס. אך בעוד מועדונים מכל רחבי אירופה חגגו את הנציגים שלהם, בריאל מדריד – דממה. כן, גם כשהשלישייה הנוצצת ויניסיוס, אמבפה ובלינגהאם בפנים.

למי שמכיר את המועדון הלבן, זה לגמרי יוצא דופן. ריאל תמיד ידעה לנצל את הרגע. פרגונים באתר הרשמי, בפלטפורמות החברתיות ואפילו שידורים מיוחדים ב-RMTV. אבל השנה? כלום. אפס תגובה. לא מועמדות של בלינגהאם, לא של אמבפה, אפילו לא של ויני.

הסיבה? כנראה הפצע הפתוח מהטקס הקודם. ב-2024, כשכולם היו בטוחים שוויניסיוס ג’וניור ייקח את הפרס הגדול, התפנית הדרמטית הגיעה שעות ספורות לפני הגאלה, עם הדלפה שהזוכה הוא בכלל רודרי ממנצ’סטר סיטי. ריאל, בתגובה, ביטלה ברגע האחרון את הנסיעה לפאריס וגם את השידור החגיגי שתוכנן לחמש שעות (!) בטלוויזיה הרשמית.

רודרי מציג את כדור הזהב (רויטרס)רודרי מציג את כדור הזהב (רויטרס)

מאז, במועדון לא מנסים אפילו להסתיר את האכזבה: "מבחינתנו, כדור הזהב הפסיק להתקיים", נכתב אז בהצהרה רשמית. ואולי זו גם הסיבה שבפיפ"א דווקא כן חגגו, כשוויניסיוס קטף את תואר "The Best" בתחילת 2025, בטקס נוצץ בדוחא. מה שכן, כדאי לזכור: מבחינת בונוסים כספיים, ריאל מדריד משווה בין הזכייה בכדור הזהב לבין זכייה ב-The Best, כלומר, לשחקנים זה משתלם באותה מידה, גם אם המועדון מחרים את הטקס הצרפתי.

אז מה יקרה השנה? האם שוב נראה אדישות מוחלטת מצד הבלאנקוס? עם עונה פחות מרשימה ושלושה מועמדים בלבד, לא נראה שמישהו בקבוצה יטרח להתלבש לטקס. אם לשפוט לפי העבר הקרוב, גם השנה לא נראה נציגים של ריאל על השטיח האדום בפאריס. והאמת? זה כבר לא ממש יפתיע.

