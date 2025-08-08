יום שישי, 08.08.2025 שעה 10:09
כדורגל עולמי  >> קונפרנס ליג

השיא של זהבי בסכנה: אברהם השתווה לחלוץ

האנגלי של בשיקטאש הרשית שלושער והגיע ל-12 שערים בקונפרנס, שזה הכי הרבה בתולדות המפעל וזה חתום על EZ7, יחד עם עוד שני שחקנים. יישבר בגומלין?

|
תאמי אברהם וערן זהבי (IMAGO)
תאמי אברהם וערן זהבי (IMAGO)

בזמן שלא מעט משחקים שוחקו אמש (חמישי) במוקדמות הקונפרנס ליג, ביניהם גם ישראליות שמכבי חיפה ניצחה 0:1 את ראקוב ובית”ר ירושלים הפסידה 3:0 לריגה, גם בשיקטאש שיחקה וניצחה 1:4 את סנט פטריקס, רק שגם במשחק הזה יש קשר לכדורגל הישראלי.

מי שכבש שלושער עבור הטורקים הוא החלוץ תאמי אברהם, שזכור לרוב חובבי הכדורגל מהתקופה בצ’לסי וגם באיטליה. שלושת השערים הללו העלו את מאזן השערים שלו בקונפרנס, גם מוקדמות וגם מפעל רגיל ל-12, וזה אומר שהוא השתווה אל המקום הראשון, ושם נמצא ערן זהבי. 8 מהגולים של EZ7 במדי מכבי ת”א, ועוד 4 במדי פ.ס.וו איינדהובן.

כזכור, המפעל הוקם ב-2021 ולכן “רק” 12 זה המספר של מלך השערים של המפעל בכל הזמנים, וזהבי לא היה לבד בפסגה, כאשר הוא חלק אותה עם ארתור קבראל ו-ונגליס פאבלידיס, וכאמור כעת גם עם שם חדש בדמות תאמי אברהם.

ערן זהבי (ראובן שוורץ)ערן זהבי (ראובן שוורץ)

אגב, רגע מחונן במפעל שלא יישבר לעולם וקשור לישראל זה השער הראשון אי פעם שנכבש בו. מי שלעד יהיה חתום על הגול הראשון בתולדות שלב הבתים, כיום שלב הליגה, של הקונפרנס ליג הוא סטיפה פריצה, שכבש עבור מכבי ת”א נגד אלאשקרט הארמנית.

רועי דניאל: "מדמון שוב הציל את מכבי ת"א"
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןכשנהג מירוצים פוגש כדורגלנים לאתגר פסיכי
כשנהג מירוצים פוגש כדורגלנים לאתגר פסיכינגןכל הילדים במגרש רצים רק לאיש אחד, ניימאר
כל הילדים במגרש רצים רק לאיש אחד, ניימארנגןדיא סבע כובש בפננקה באימון הראשון שלו
דיא סבע כובש בפננקה באימון הראשון שלונגןרמי גרשון לא נח עד שמוצא את הארטיק שלו
רמי גרשון לא נח עד שמוצא את הארטיק שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */