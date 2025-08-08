השיא של זהבי בסכנה: אברהם השתווה לחלוץ

בזמן שלא מעט משחקים שוחקו אמש (חמישי) במוקדמות הקונפרנס ליג, ביניהם גם ישראליות שמכבי חיפה ניצחה 0:1 את ראקוב ובית”ר ירושלים הפסידה 3:0 לריגה, גם בשיקטאש שיחקה וניצחה 1:4 את סנט פטריקס, רק שגם במשחק הזה יש קשר לכדורגל הישראלי.

מי שכבש שלושער עבור הטורקים הוא החלוץ תאמי אברהם, שזכור לרוב חובבי הכדורגל מהתקופה בצ’לסי וגם באיטליה. שלושת השערים הללו העלו את מאזן השערים שלו בקונפרנס, גם מוקדמות וגם מפעל רגיל ל-12, וזה אומר שהוא השתווה אל המקום הראשון, ושם נמצא ערן זהבי. 8 מהגולים של EZ7 במדי מכבי ת”א, ועוד 4 במדי פ.ס.וו איינדהובן.

כזכור, המפעל הוקם ב-2021 ולכן “רק” 12 זה המספר של מלך השערים של המפעל בכל הזמנים, וזהבי לא היה לבד בפסגה, כאשר הוא חלק אותה עם ארתור קבראל ו-ונגליס פאבלידיס, וכאמור כעת גם עם שם חדש בדמות תאמי אברהם.

ערן זהבי (ראובן שוורץ)

אגב, רגע מחונן במפעל שלא יישבר לעולם וקשור לישראל זה השער הראשון אי פעם שנכבש בו. מי שלעד יהיה חתום על הגול הראשון בתולדות שלב הבתים, כיום שלב הליגה, של הקונפרנס ליג הוא סטיפה פריצה, שכבש עבור מכבי ת”א נגד אלאשקרט הארמנית.