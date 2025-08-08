"סעודיה זו אפשרות טובה יותר מהליגה בפורטוגל"

אחרי האכזבות שספג בשנים האחרונות בצ’לסי, אתלטיקו מדריד, מילאן וברצלונה ולאחר שהיה הבטחה עצומה בכדורגל העולמי, ז’ואאו פליקס, בגיל 25, בחר לעזוב את אירופה, חתם באל נאסר לא מזמן וחבר לבן ארצו כריסטיאנו רונאלדו, כאשר הפנומן דיבר אמש (חמישי) על כך ודווקא בחר לפרגן ואמר שזו החלטה נכונה.

אל נאסר ניצחה 0:4 במשחק ידידות את ריו אבה הפורטוגלית והפנומן הפורטוגלי, שכבש בין היתר שלושער, התראיין אחר כך והפתיע בכך שטען שחברו החדש לקבוצה קיבל את ההחלטה הנכונה: “אני חושב שזו הייתה אפשרות טובה יותר עבור ז'ואאו פליקס לנסוע לסעודיה מאשר לשחק בליגה הפורטוגזית”.

רונאלדו המשיך לדבר על פליקס והחמיא לו: “הוא שחקן מוכשר מאוד ויעזור מאוד. אם רואים את מספר הכוכבים, את השחקנים, את התחרותיות, אני חושב שזו הייתה בחירה טובה עבורו. למרות שהוא לא משחק בליגת האלופות ויש האומרים שהוא צריך מדי לשחק בערב הסעודית, אני חושב שזו הייתה החלטה טובה מאוד מצידו”.

כריסטיאנו רונאלדו חוגג, פליקס מאחורה (IMAGO)

בנוסף, בתקשורת טענו ש-CR7 התקשר לפליקס כדי לשכנע אותו להצטרף, אך זה הכחיש את השמועות: “לא התקשרתי לאף אחד, אתם הפצתם את השמועה הזו, זה לא התפקיד שלי. התפקיד שלי הוא להתאמן, לשחק טוב ולהבקיע שערים, אם אפשר. להרים טלפון ולהתקשר זו לא העבודה שלי”.