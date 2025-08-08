יום שישי, 08.08.2025 שעה 09:53
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
00-00ברצלונה1
00-00ריאל מדריד2
00-00אתלטיקו מדריד3
00-00אתלטיק בילבאו4
00-00ויאריאל5
00-00בטיס6
00-00סלטה ויגו7
00-00ראיו וייקאנו8
00-00אוססונה9
00-00מיורקה10
00-00ריאל סוסיאדד11
00-00ולנסיה12
00-00חטאפה13
00-00אספניול14
00-00אלאבס15
00-00ג'ירונה16
00-00סביליה17
00-00לבאנטה18
00-00אלצ'ה19
00-00אוביידו20

"סעודיה זו אפשרות טובה יותר מהליגה בפורטוגל"

על רקע מעברו של ז'ואאו פליקס לאל נאסר, רונאלדו הפתיע והצהיר: "הוא קיבל את ההחלטה הנכונה עבורו". ומה אמר על השמועות שהתקשר אליו כדי לשכנע?

|
כריסטיאנו רונאלדו וז'ואאו פליקס חוגגים (רויטרס)
כריסטיאנו רונאלדו וז'ואאו פליקס חוגגים (רויטרס)

אחרי האכזבות שספג בשנים האחרונות בצ’לסי, אתלטיקו מדריד, מילאן וברצלונה ולאחר שהיה הבטחה עצומה בכדורגל העולמי, ז’ואאו פליקס, בגיל 25, בחר לעזוב את אירופה, חתם באל נאסר לא מזמן וחבר לבן ארצו כריסטיאנו רונאלדו, כאשר הפנומן דיבר אמש (חמישי) על כך ודווקא בחר לפרגן ואמר שזו החלטה נכונה.

אל נאסר ניצחה 0:4 במשחק ידידות את ריו אבה הפורטוגלית והפנומן הפורטוגלי, שכבש בין היתר שלושער, התראיין אחר כך והפתיע בכך שטען שחברו החדש לקבוצה קיבל את ההחלטה הנכונה: “אני חושב שזו הייתה אפשרות טובה יותר עבור ז'ואאו פליקס לנסוע לסעודיה מאשר לשחק בליגה הפורטוגזית”.

רונאלדו המשיך לדבר על פליקס והחמיא לו: “הוא שחקן מוכשר מאוד ויעזור מאוד. אם רואים את מספר הכוכבים, את השחקנים, את התחרותיות, אני חושב שזו הייתה בחירה טובה עבורו. למרות שהוא לא משחק בליגת האלופות ויש האומרים שהוא צריך מדי לשחק בערב הסעודית, אני חושב שזו הייתה החלטה טובה מאוד מצידו”.

כריסטיאנו רונאלדו חוגג, פליקס מאחורה (IMAGO)כריסטיאנו רונאלדו חוגג, פליקס מאחורה (IMAGO)

בנוסף, בתקשורת טענו ש-CR7 התקשר לפליקס כדי לשכנע אותו להצטרף, אך זה הכחיש את השמועות: “לא התקשרתי לאף אחד, אתם הפצתם את השמועה הזו, זה לא התפקיד שלי. התפקיד שלי הוא להתאמן, לשחק טוב ולהבקיע שערים, אם אפשר. להרים טלפון ולהתקשר זו לא העבודה שלי”.

צפו: המלצות מומחה ליגת החלומות של ONE
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןכשנהג מירוצים פוגש כדורגלנים לאתגר פסיכי
כשנהג מירוצים פוגש כדורגלנים לאתגר פסיכינגןכל הילדים במגרש רצים רק לאיש אחד, ניימאר
כל הילדים במגרש רצים רק לאיש אחד, ניימארנגןדיא סבע כובש בפננקה באימון הראשון שלו
דיא סבע כובש בפננקה באימון הראשון שלונגןרמי גרשון לא נח עד שמוצא את הארטיק שלו
רמי גרשון לא נח עד שמוצא את הארטיק שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */