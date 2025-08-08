יום שישי, 08.08.2025 שעה 09:53
טר שטגן לא לבד: הקפטנים שנשלל מהם הסרט

בארסה זעזעה עם השוער, אך הוא רק האחרון בשורה של כוכבים גדולים: המהפכה של קלינסמן בגרמניה, הפרידה של היירו מריאל, גאלאס, הנדרסון וגם מגווייר

|
הנדרסון, מגווייר, טר שטגן, היירו וקאן (IMAGO)
הנדרסון, מגווייר, טר שטגן, היירו וקאן (IMAGO)

בברצלונה התקבלה לאחרונה החלטה דרמטית: מארק-אנדרה טר שטגן, שוער הקבוצה ואחד מהשחקנים הבכירים בחדר ההלבשה, הודח מתפקיד. למרות המהלך החריג, מדובר בתופעה שכן נדירה בכדורגל העולמי, אבל כן קרתה, וטר שטגן מצטרף לרשימה מכובדת של כוכבים שאיבדו את סרט הקפטן – לעיתים בעימות, לעיתים בהחלטה מקצועית.

קאן וקלינסמן: מהפכה בגרמניה

השוער האגדי אוליבר קאן היה סמל בנבחרת גרמניה, אך כשיורגן קלינסמן מונה למאמן ב-2004, הוא החליט להוריד אותו מדרגת הקפטן לטובת מיכאל באלאק. "הסיבה הרשמית" הייתה שסרט הקפטן צריך להינתן לשחקן שדה, אך מאחורי הקלעים, קלינסמן גם הדיח את המאמן האישי של קאן, ספ מאייר, ובחר בשוער אחר, ינס להמן, ליורו 2006. קאן נותר בבאיירן, אך מעולם לא חזר לתפקיד הקפטן הלאומי.

אוליבר קאן (רויטרס)אוליבר קאן (רויטרס)

פרננדו היירו: פרידה צורמת ממדריד

היירו שירת 14 עונות בריאל מדריד, אך לאחר זכייה באליפות ב-2003, מתיחות עם הנשיא החדש, פלורנטינו פרס, הובילה להחלטה חד צדדית להדיח אותו מהקבוצה. הקפטן המיתולוגי עזב לאל- ראיין מקטאר, והצהיר: "הנשיא סילק אותי מהמועדון".

פרננדו היירו (רויטרס)פרננדו היירו (רויטרס)

אלבלדה נגד ולנסיה, גם בבית המשפט

ב-2007, רונלד קומאן עשה רעידת אדמה בוולנסיה: הדיח את הקפטן דוד אלבלדה, ואת השחקנים הוותיקים קניסארס ואנגולו. אלבלדה תבע את המועדון בטענה למניעת עיסוק במקצועו. רק אחרי פיטורי קומאן, חזרו השלושה לסגל.

גאלאס וארסנל: ביקורת פומבית שלא התקבלה טוב

הבלם וויליאם גלאס איבד את סרט הקפטן בארסנל ב-2008 לאחר שתקף פומבית את חבריו לקבוצה ואת ההנהלה. ארסן ונגר נקט יד קשה, והסיר ממנו את הסרט בשם "שיפור האווירה בחדר ההלבשה".

הנדרסון החוצה, ואן דייק פנימה

בקיץ 2023, יורגן קלופ ניהל שיחה אישית עם הקפטן ג’ורדן הנדרסון והודיע לו שהוא כבר לא יהיה חלק מהתוכניות. הנדרסון הבין את הרמז, ועבר עם סטיבן ג’רארד לסעודיה. הסרט עבר לווירג’יל ואן דייק.

וירגוירג'יל ואן דייק (רויטרס)

איקרדי, מגווייר, קלאבריה – כולם ירדו מהפסגה

מאורו איקרדי הודח מהקפטן באינטר לאחר מתיחות חוזית ואמירות של אשתו/סוכנתו וונדה נארה. הסרט עבר להנדנוביץ'. במנצ’סטר יונייטד, אריק טן האח הסיר את הסרט מהארי מגווייר ונתן אותו לברונו פרננדש. מגווייר הודה באכזבה, אך התחייב להמשיך להילחם. ובמילאן, דויד קלאבריה הודח מהקפטן על ידי המאמן החדש סרחיו קונססאו, שלא הסתיר את המתיחות ביניהם. "אם ילד מתנהג לא יפה, צריך להציב גבולות", אמר הפורטוגלי.

