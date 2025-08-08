יום שישי, 08.08.2025 שעה 09:53
כדורגל עולמי  >> ליגה הולנדית
ליגה הולנדית 25-26
00-00פ.ס.וו. איינדהובן1
00-00אייאקס2
00-00פיינורד3
00-00אוטרכט4
00-00אלקמאר5
00-00טוונטה אנסחדה6
00-00גו אהד איגלס7
00-00ניימיכן8
00-00הירנביין9
00-00זוולה10
00-00פורטונה סיטארד11
00-00ספרטה רוטרדם12
00-00כרונינגן13
00-00הראקלס אלמלו14
00-00נאק ברדה15
00-00וולנדם16
00-00אקסלסיור רוטרדם17
00-00טלסטאר18

"אם גלוך לא ייצא נגד ישראל, לא אצפה באייקאס"

אחרי סערת וייסמן, בהולנד מדווחים כי גם קשר הנבחרת "גורם לאי נוחות" באמסטרדם. יו"ר איגוד האוהדים הבהיר: "קיבלנו רק תלונה אחת", במועדון הגנו

|
אוסקר גלוך (IMAGO)
אוסקר גלוך (IMAGO)

לפני שבוע אוסקר גלוך עשה את המעבר הגדול לאייאקס. הקשר הישראלי שסיפק שנתיים נהדרות בזלצבורג האוסטרית, נרכש על ידי ההולנדים בסכום של 15 מיליון אירו, בחוזה לחמש שנים ואם זה לא מספיק מכובד – הוא גם קיבל את המספר 10 שנושאת משקל רב.

בתוך כך, מדינת ישראל עדיין במלחמה ורק לאחרונה מעברו של שון וייסמן לגרמניה בוטל בגלל עוינות מצד אוהדים, כשכעת נראה כי אותו נושא לא חס גם על גלוך. בכלי התקשורת ההולנדי AT5, דיווחו כי יש כאלה בקהל מאמסטרדם ש”חש אי נוחות” מהחתמת ישראלי במועדון.

באתר המקומי ניתחו: “עם המתקפה של חמאס על ישראל, גלוך התבטא פעמיים על המלחמה. הפוסט הראשון שלו היווה קריאה לשחרור החטופים הישראלים, ואת הפוסט השני הוא הקדיש לצבא הישראלי”. עוד הביאו ההולנדים, אוהד אייאקס אנונימי, שמבחינתו מחרים את משחקי הקבוצה בגלל גלוך.

אוסקר גלוך ושחר גרינברג (פרטי)אוסקר גלוך ושחר גרינברג (פרטי)

“הייתי אוהד אייאקס כל חיי, גדלתי באמסטרדם, וזה כואב לי מאוד, אבל אני לא אצפה במשחק נוסף של אייאקס”, טען אותו אוהד והוסיף: “אני לא רוצה שום קשר לזה כל עוד גלוך משחק אצלנו בזמן שמתרחש רצח עם”. הבחור שלא רצה להיחשף המשיך: “העובדה שהוא ישראלי לא הופכת אותו לאשם, אם הוא יתבטא נגד מה שקורה בעזה, נוכל להיות ‘חברים’”.

פביאן נגזאם, יו”ר איגוד האוהדים של אייאקס, חושב שאותה סערה סביב היותו של גלוך ישראלי – היא דווקא לא חמורה מדי: “יש לנו בסך הכל 160,000 חברים וקיבלנו רק תלונה אחת. אנחנו באיגוד האוהדים מאמינים שספורט ופוליטיקה לא צריכים להתערבב. מבחינתנו, הוא יכול פשוט לשחק עם הסמל שלנו”.

ב-AT5 סיפרו כי הם פנו לתגובה רשמית מאייאקס עצמה ושאלו אם בקבוצה דיברו עם אוסקר על העניין. דובר המועדון אמר שלא יביא לתקשורת את תוכן השיחות עם השחקנים, אך כן השיב: “המצב נדון, כולל ההקשר של הודעות קודמות. השחקנים והאוהדים שלנו יודעים שבאייאקס, בדיוק כמו באמסטרדם, כולם מוזמנים ושאנחנו מכבדים את כולם”. 

