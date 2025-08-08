יום שישי, 08.08.2025 שעה 09:53
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
00-00עירוני רעננה
00-00הפועל חולון
00-00עירוני רמת גן
00-00מכבי ת"א
00-00גלבוע/גליל
00-00הפועל ירושלים
00-00מכבי ראשל"צ
00-00בני הרצליה
00-00עירוני קריית אתא
00-00הפועל ב"ש/דימונה
00-00הפועל עפולה
00-00הפועל גליל עליון
00-00הפועל ת"א
00-00עירוני נס ציונה

יש סנטר: מייקל פוסטר ג'וניור חתם בב"ש/דימונה

הזר החמישי: הדרומיים הודיעו על צירופו של הגבוה, ששיחק בשנתיים האחרונות בקפיטל סיטי ובימים אלו בקנדה. הדר רוצה ישראלי נוסף כדי לסגור את הסגל

|
מייקל פוסטר ג'וניור (IMAGO)
מייקל פוסטר ג'וניור (IMAGO)

קבוצות מסביב לליגת ווינר סל ממשיכות לבנות את הסגלים, להביא את השחקנים החדשים ולנסות לבנות את הקאדר הטוב ביותר שהן יכולות לקראת עונת 2025/26. בינתיים, גם הפועל באר שבע/דימונה עושה זאת, והיא הודעה היום (שישי) על צירופו של הגבוה מייקל פוסטר ג’וניור, שמצטרף למועדון.

פוסטר (22, 2.05 מ’) נחשב לפני מספר שנים לאחד מהכישרונות הגדולים בתיכוני ארצות הברית, ובחר לוותר על קריירת מכללות ולהצטרף לקבוצת ה-Ignite, קבוצת הפרוספקטים של ליגת הפיתוח שם בלט כבר בעונתו הראשונה עם ממוצעים מרשימים של 16.3 נקודות ו-9.5 ריבאונדים למשחק.

בהמשך הגיע לפילדלפיה מליגת ה-NBA. בשתי העונות האחרונות שיחק בליגת הפיתוח כשבעונה האחרונה במדי קפיטל סיטי רשם 10.3 נקודות ו-5.7 ריבאונדים בממוצע למשחק. בימים אלה פוסטר משחק בליגה הקנדית, שם הוא מציג יכולת מצוינת עם 12.5 נקודות ו-11.3 ריבאונדים למשחק.

פוסטר יהיה הזר החמישי בסגל של רמי הדר: בנוסף אליו חתומים הגארדים קודי דמפס, שממשיך מהעונה שעברה, סי ג'יי אלבי וג'יילן טייט וכן הפורוורד, ברנדון אנג'ל. בנוסף חתומים הישראלים נטע סגל, נווה בן שמן, סם איוריו, עופרי שטרית ויואב ויטלם. הקבוצה רוצה להחתים ישראלי נוסף ובכך להשלים את הסגל.

