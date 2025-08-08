יום שישי, 08.08.2025 שעה 09:53
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל לנוער
לוח תוצאות
ליגת העל לנוער 25-26
00-00מכבי נתניה1
00-00הפועל חיפה2
00-00עירוני ק"ש3
00-00הפועל עכו4
00-00הפועל רמה"ש5
00-00בית"ר ירושלים6
00-00מ.ס. אשדוד7
00-00הפועל רעננה8
00-00הפועל ת"א9
00-00הפועל כפ"ס10
00-00הפועל ב"ש11
00-00מכבי חיפה12
00-00מכבי הרצליה13
00-00בני יהודה14
00-00הפועל פ"ת15
00-00מכבי ת"א16
00-00הפועל ראשל"צ17
00-00מכבי פ"ת18

מוכנה לליגה: מ.ס אשדוד לא מאבדת את הצפון

קבוצת הנוער של המועדון ניצחה בשני משחקי הכנה במחנה האימונים בצפון, רגע לפני פתיחת העונה. נאור ברקול: "מטרת הקבוצה - להתברג בפלייאוף העליון"

|
שחקני מ.ס אשדוד נוער (באדיבות המועדון)
שחקני מ.ס אשדוד נוער (באדיבות המועדון)

קבוצת הנוער של מ.ס אשדוד תחל בסופ"ש הבא את דרכה בליגת העל, כשתארח למשחק מסקרן את הפועל פ"ת, במסגרת המחזור הראשון של הליגה. בימים אלה עושה הקבוצה במחנה אימונים בקיבוץ מזרע, שבעמק יזרעאל, במטרה לגבש את הסגל, שיתבסס על ילידי 2007 וילידי 2008, לצידם ישחקו שלושה שחקנים חריגי גיל משמעותיים בדמותם של השוער - רועי לוי, המגן הימני - אחמד אבו מוך והחלוץ - אורי מלכה, מלך שערי הקבוצה בעונה שעברה, שכבש 14 שערים בכל המסגרות.

בהנהלת המחלקה גאים בעובדה, שהקשר אמיתי יאמין (2008) שולב כמחליף בשניים ממשחקי קבוצת הבוגרים בגביע הטוטו: במשחק ההפסד הביתי 2:1 להפועל ירושלים עלה כמחליף בדקה ה-71, ביום שלישי האחרון שיחק לאורך כל המחצית השנייה - במשחק שהסתיים בהפסד ביתי 3:0 להפועל פ"ת.

עד כה, קיימה הקבוצה שני משחקי אימון: ביום שלישי ניצחה הקבוצה 0:3 את הפועל עכו, העולה החדשה לליגת העל. את השערים כבשו: דביר בן בסט (2007), מאור קובה (2008) ולירוי חנן (2008). את סופ"ש פתחה הקבוצה עם ניצחון 0:2 במשחק החוץ מול קבוצת הבוגרים של הפועל בית שאן מליגה א'. רז תמר (2007) כבש צמד שערים.

נאור ברקול והצוות המקצועי של מ.ס אשדוד נוער (באדיבות המועדון)נאור ברקול והצוות המקצועי של מ.ס אשדוד נוער (באדיבות המועדון)

בין משחק אימון אחד למשחק אימון שני קיימה הקבוצה פעילות מקצועית מחוץ לקופסה: שחקני הקבוצה חולקו לקבוצות קטנות, שצפו בקטעים נבחרים ממשחקי האימון שקיימה הקבוצה, במטרה לנתח מבחינה מקצועית את הדברים ולהגביר את המודעות לאלמנטים במשחקה של הקבוצה.

נאור ברקול חוזר בעונה הזו לצוות המקצועי של קבוצת הנוער, הפעם כמאמן ראשי, זאת לאחר שבעונת 21/22 שימש כעוזרו של אלי לוי באימון קבוצת הנוער, בעונה שהסתיימה בזכייה דרמטית והיסטורית באליפות המדינה. ברקול שימש לאחר מכן כעוזרו של אלי לוי באימון קבוצת הבוגרים. את העונה שעברה החל בקבוצת נערים א' של הפועל רמת השרון, אך בשלב מוקדם חזר למחלקת הנוער של מ.ס אשדוד, תפס פיקוד על קבוצת נערים א', שהחלה בצורה רעה מאוד את העונה ויחד עמו עשתה קאמבק מרשים, שכלל בין היתר רצף של 17 משחקים ללא הפסד, בדרך לסיום עונה במקום השביעי בטבלת ליגת העל. בשלב מתקדם של העונה תפס פיקוד במקביל על קבוצת נערים ב', שהשתרכה בתחתית הטבלה והוביל אותה לחוף מבטחים מספר מחזורים לפני סיום העונה. 

נאור ברקול גאה בעובדה, שקבוצתו תתבסס בעונה הקרובה במידה כמעט מקסימלית על שחקנים בוגרי המחלקה: "”צאנו למחנה אימונים עם שחקן אחד, שלא השתייך למועדון בעונה שעברה - רואי אביטבול, שהגיע אלינו מנס ציונה. יצא איתנו בלם נוסף, יליד 2008, שבעונה שעברה שיחק בליגה הארצית וייתכן שיצטרף לקבוצה באופן רשמי.

“את רואי אביטבול הבאתי על סמך היכרות. ראיתי אותו בעונה שעברה וחשבתי שהוא מתאים מאוד לקבוצה ושהוא יעזור לנו מאוד. המדיניות של המועדון היא לא למהר להביא שחקנים מבחוץ, אלא יותר לפתח שחקנים שגדלו כאן. לא במקרה, במשחקי גביע הטוטו כמחצית מהשחקנים ששיחקו הם בוגרי המחלקה. מטרות הקבוצה הן להתברג בפלייאוף העליון ולייצר כמה שיותר שחקנים לבוגרים,  לחנך לערכים ומקצוענות על פי דרכו של המועדון”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןכשנהג מירוצים פוגש כדורגלנים לאתגר פסיכי
כשנהג מירוצים פוגש כדורגלנים לאתגר פסיכינגןכל הילדים במגרש רצים רק לאיש אחד, ניימאר
כל הילדים במגרש רצים רק לאיש אחד, ניימארנגןדיא סבע כובש בפננקה באימון הראשון שלו
דיא סבע כובש בפננקה באימון הראשון שלונגןרמי גרשון לא נח עד שמוצא את הארטיק שלו
רמי גרשון לא נח עד שמוצא את הארטיק שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */