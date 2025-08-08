יום שישי, 08.08.2025 שעה 09:53
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
לא לכולם: ששקו יצטרך לעמוד בחוקים של אמורים

הפורטוגלי הוסיף 4 חוקים, אליהם החלוץ יצטרך להסתגל: אסור לטוס בפגרת נבחרות, אין אוכל בחדר הלבשה ביום של משחק ומה עושה הקבוצה המפסידה באימון?

|
בנג'מין ששקו ורובן אמורים (IMAGO)
בנג'מין ששקו ורובן אמורים (IMAGO)

בנג’מין ששקו בחר במנצ’סטר יונייטד על פני ניוקאסל. השדים האדומים ישלמו 76.5 מיליון אירו באופן מיידי ועוד 8.5 מיליון אירו בבונוסים עתידיים, והחלוץ הסלוני ישחק תחת רובן אמורים, רק שבאנגליה מפרסמים שהוא יצטרך לעמוד בארבעת החוקים החדשים שהנחיל המאמן הפורטוגולי כחלק מהמפכה שהוא מנסה לחולל במועדון, על מנת להחזירו למקומו הטבעי בצמרת העליונה.

ב’מירור’ מפרסמים על ארבעה חוקים אליהם ששקו יצטרך להסתגל. החוק הראשון של אמורים פחות נוגע לחלוץ, אלא להוראות לעברו, כשהחוק מבקש מעוזרי המאמנים וכל אנשי הצוות המקצועי לא להעביר הוראות מסובכות, ולשמור על הכל פשוט יותר. הפורטוגלי מרגיש שלא מעט מאמנים שהיו ביונייטד הרבו להתחכם והוא מאמין שאפשר יותר פשוט.

וכעת לחוקים שנוגעים לשחקנים. חוק מספר 2 לא מאפשר לשחקנים להשתמש פגרת נבחרות על מנת לטוס לחופשה. כלומר, אם שחקן לא זומן לנבחרת ויש פגרה בינלאומית, אמורים לא מרשה לשחקניו לצאת לחופש. אגב, החוק הזה התווסף אחרי שבנובמבר האחרון קאסמירו ומרקוס רשפורד טסו לארצות הברית אחרי שלא זומנו לברזיל ואנגליה בהתאמה.

אמורים (רויטרס)אמורים (רויטרס)

חוק מספר 3 הוא שהמאמן לא מרשה אוכל בחדר ההלבשה בימים של משחקים. אמורים שם דגש חשוב על כושר גופני וכשירות פיזית ואם הרבה פעמים רואים מסרטונים בחדר הלבשה אוכל כמו פיצה ודברים מהסוג הזה, אמורים לא מרשה אוכל. החוק האחרון אומר שהקבוצה שמפסידה באימון היא אחראית לאסוף את כל הציוד מהאימון ולהחזיר אותו לאיפה שצריך לאחסן אותו.

אגב, המגן הימני הפורטוגלי דיוגו דאלו דיבר על החוקים הללו ודווקא גיבה את מאמנו לגמרי: “אם אתה רוצה להיות במנצ’סטר יונייטד, יש סטנדרטים מסוימים שאתה צריך לעמוד בהם. אם אתה לא מסוגל לעמוד בסטנדרטים הללו, אז מנצ’סטר יונייטד זה כנראה לא המקום עבורך. זה המסר, והמסר הוא ברור מאוד וצריך להיות מובן מאוד”.

אמורים עצמו דיבר על כך לאחרונה: “אנחנו כמועדון הצבנו סטנדרטים ומנהלים את זה. זו החלטה שלי האם לתת חמישה ימי מנוחה, שלושה ימי מנוחה או אפילו שלושה ימי מנוחה אבל אסור לטוס. אלו החלטות שמועדון צריך לקבל, זה מתחיל מהקבוצה, ומתחיל קודם כל ממני ואני אחראי על הדברים הללו ולראות שהם קורים”.

