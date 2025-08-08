יודעת גם לשחרר: ג'קסון ואנקונקו יעזבו את צ'לסי

עונת המלפפונים עדיין נמצאת בעיצומה, כאשר קבוצות ברחבי אירופה והעולם ממשיכות להתחמש לקראת עונת 2025/26, שכבר נפתחה בחלק מהליגות. אנחנו כאן ב-ONE עושים לכם סדר עם כל ההעברות הרשמיות, הארכות החוזה, והדיווחים החמים ביותר.

דיווחים חמים

# בנג’מין ששקו קרוב מתמיד להיות שחקנה של מנצ’סטר יונייטד. אחרי שפורסם אמש שבחר בשדים האדומים, שלייפציג קיבלה את ההצעה עליו ושהכל נסגר, החלוץ כבר נחת באנגליה ועבר בדיקות, כשהוא צפוי להיות מוכרז רשמית במהלך היום.

בנג'מין ששקו (IMAGO)

# נראה שיונייטד גם לא אמרה את המילה האחרונה בקיץ הזה, כאשר באנגליה מדווחים שרובן אמורים מאוד רוצה להביא את קרלוס באלבה, קשרה של ברייטון בן ה-21 ושחקן נבחרת קמרון.

# ב’גאזטה’ האיטלקי מפרסמים שיובנטוס מעוניינת להחזיר את סנדרו טונאלי לאיטליה ומוכנה להציע לניוקאסל את דושאן ולאחוביץ’ כחלק מהעסקה. כזכור, המגפייז מחפשים אחר חלוץ במקום אלכסנדר איסאק שצפוי לעזוב, ונרשם שהגברת הזקנה יכולה לכלול גם את דולגאס לואיס או ניקולו סאבונה בנוסף לסכום כסף.

סנדרו טונאלי (רויטרס)

# פבריציו רומאנו עדכן את אוהדי צ’לסי: “אני יכול לספר שניקולאס ג’קסון יעזוב בוודאות את הבלוז החודש, וגם כריסטופר אנקונקו לא ישחק במשחקים הקרובים כיוון שהוא יעזוב”.

כריסטופר אנקונקו (רויטרס)

# מי שצ’לסי מאוד רוצה להביא הוא אלחנדרו גראנצ’ו, ובינתייים מדווחים שהשחקן נתן אור ירוק לכחולים שהם המועדון אליו הוא הכי רוצה להגיע מכל האופציות שלו. יונייטד לא מתכוונת להתפשר ותדרוש 50 מיליון אירו עליו.