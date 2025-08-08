זו התוכנית של ברצלונה להחלפת איניגו מרטינס

הדיווחים המפתיעים על עזיבה אפשרית של איניגו מרטינס את ברצלונה לא הותירו את קטלוניה בהלם מוחלט, אך ללא ספק היו לא צפויים. הבלם הוותיק שקיבל מקום של קבע בהרכב הבלאוגרנה והפך לעוגן משמעותי, נמצא במו”מ עם אל נאסר על פי הפרסומים וצפוי להיפרד מקבוצתו הנוכחית.

בתקשורת המקומית כבר מדברים על מחליפו של הבאסקי, ומספרים כי הנשיא ז’ואן לאפורטה והמנהל המקצועי דקו, לא מתכוונים לפנות לשוק ההעברות. בארסה צירפה עד כה בקיץ את רוני ברדג’י ומרקוס רשפורד, כהתמקדות בחיזוקים התקפיים. אך נראה שבחלק האחורי, הפתרון נמצא בסגל הקיים.

במהלך משחקי ההכנה של הקטלונים באסיה, האנזי פליק השתמש לא פעם בג’רארד מרטין כבלם. המגן שפרץ בעונה שעברה הוא שמאלי ברגל ויכול לשמש כמשלים לבלם ימני כמו רונאלד אראוחו או פאו קובארסי. לצד זאת, ב’מונדו דפורטיבו’ הבהירו כי מגן אחר שדווקא התחיל כבלם, ז’ול קונדה, לא יוסט חזרה לאמצע ויישאר על אגף ימין גם ב-2025/26.

ג'רארד מרטין (רויטרס)

אז מרטין בן ה-23 הוא “תחלופה נוספת במידת הצורך”, כך על פי כלי התקשורת בקטלוניה שציינו גם ש”פליק כבר בחן אותו בהכנה”. נראה שהכיוון כרגע הולך לצמד קובארסי את אראוחו, שמונה אתמול (חמישי) רשמית גם כקפטן הקבוצה – זאת בצל סאגת מארק אנדרה טר שטגן והעימות של השוער הגרמני מול המועדון.

ביום ראשון הקרוב (10.8) ברצלונה תארח את קומו האיטלקית של האקס ססק פברגאס, בה משחק גם סרג’י רוברטו, לגביע גאמפר המסורתי. במחזור הראשון בליגה, החבורה של פליק תצא למשחק חוץ אצל מיורקה – בתקווה להתחיל את המסע לשמירה על תואר האליפות עם ניצחון.