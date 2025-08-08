עבדה החליף את טוקלומטי ובישל, 0:2 לשארלוט

גביע הליגות של ה-MLS ממשיך ואיתו הנציגים שלנו באמריקה, עידן טוקלומטי וליאל עבדה שמשחקים בשארלוט. אחרי שהמחזור הראשון של של הבתים נפתח בסערה מבחינת הישראלים, כאשר טוקלומטי הורחק באדום ישיר בשל פגיעה עם ראשו בשחקן יריב לצד הפסד 4:1, הלילה (בין חמישי לשישי) השניים חזרו הביתה עם ניצחון 0:2 שקט.

במסגרת המחזור השלישי של המפעל, הקבוצה מצפון קרוליינה התארחה אצל מונטריי המקסיקנית. טוקלומטי פתח, אך לא הצליח להשפיע והוחלף במחצית בליאל עבדה. לאחרון לקח קצת יותר מ-10 דקות על הדשא כדי לבשל את הראשון לביל טוילומה – עם גול שנבדק ב-VAR ולבסוף אושר. בדקה ה-60, טייגר סמולס הבקיע את השני עבור שארלוט.

בתחילת השבוע הבא, טוקלומטי, עבדה ושארלוט כבר חוזרים לליגה לאחר שאיבדו סיכוי להעפיל לשלב הבא בגביע הליגות. הם ייצאו למשחק חוץ אצל סינסינטי החזקה, שכרגע נמצאת במקום השני, רחוקה נקודה בלבד מפילדלפיה של תאי בריבו בפסגת המחוז המזרחי.

עבדה עד כה העונה בליגת ה-MLS רשם חמישה שערים ובישול אחד ב-23 הופעות, ומתקרב לנתונים שלו מהעונה שעברה – בה כבש שבעה שערים ובישל פעמיים. לטוקלומטי יש שישה שערים ובישול אחד ב-21 הופעות ליגה העונה.