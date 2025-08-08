"ראקוב באה פייבוריטית, זה נגמר בקטסטרופה"

מכבי חיפה הפתיעה הערב (חמישי) כאשר בתום משחק טקטי מצוין, אליו הגיעה כאנדרדוג, הצליחה לרשום ניצחון חוץ גדול, 0:1 על סגנית אלופת פולין, ראקוב, ובכך השיגה מקדמה משמעותית לקראת הגומלין במסגרת הסיבוב השלישי של מוקדמות הקונפרנס ליג, שייערך בחמישי הבא בהונגריה.

בתקשורת הפולנית לא חסכו בביקורת כלפי ראקוב. “ראקוב הגיעה כפייבוריטית, אבל זה נגמר בתוצאה קטסטרופלית” נכתב באתר sport.pl. “הקבוצה של מארק פאפשון ספגה אכזבה עצומה מול החומה בצד השני, הציגה משחק התקפי גרוע והפסידה 1:0”.

“מכבי חיפה כבשה בהזדמנות המסוכנת הראשונה שלה” נכתב, “לאחר שספגה את השער, המשחק של ראקוב התפרק לחלוטין”. באתר אחר נכתב: “ההעפלה לשלב הבא רחוקה מאוד, תוצאה מאכזבת מאוד לראקוב”.