יום שישי, 08.08.2025 שעה 00:36
כדורגל עולמי  >> מוקדמות קונפרנס ליג

ענו: האם חיפה תעבור ומי השחקן המצטיין?

הירוקים השיגו מקדמה עם 0:1 על ראקוב במשחק הראשון במוק' הקונפרנס, זה הזמן שלכם להכריע בוואטסאפ של ONE: האם יעלו למפעל והאם המערך צריך להישמר?

|
טריבנטה סטיוארט וג'ורג'ה יובאנוביץ' (ראובן כהן, מכבי חיפה)
טריבנטה סטיוארט וג'ורג'ה יובאנוביץ' (ראובן כהן, מכבי חיפה)

מכבי חיפה השיגה מקדמה חשובה מאוד במשחק הראשון בסיבוב המוקדמות השלישי של הקונפרנס ליג ועשתה צעד לפלייאוף, כשגברה היום (חמישי) בחוץ 0:1 על ראקוב הפולנית. כעת, הפנים לגומלין בשבוע הבא, שם הירוקים ינסו להשלים את המשימה ולהתקרב עד כדי שני משחקים מעלייה למפעל השלישי בטיבו באירופה.

כעת, זה הזמן שלכם להצביע על השאלות הבוערות בערוץ הוואטסאפ של ONE: האם מכבי חיפה תשלים את העבודה ותעלה שלב, האם הירוקים יעפילו לשלב הליגה של הקונפרנס ליג, מי המצטיין במשחק והאם צריך לשמור על המערך החדש עם שני החלוצים? ענו עכשיו בוואטסאפ של ONE. 

הוספת תגובה



טוען תגובות...
/* LAST / NEXT ROUNDs */