ענו: האם חיפה תעבור ומי השחקן המצטיין?

מכבי חיפה השיגה מקדמה חשובה מאוד במשחק הראשון בסיבוב המוקדמות השלישי של הקונפרנס ליג ועשתה צעד לפלייאוף, כשגברה היום (חמישי) בחוץ 0:1 על ראקוב הפולנית. כעת, הפנים לגומלין בשבוע הבא, שם הירוקים ינסו להשלים את המשימה ולהתקרב עד כדי שני משחקים מעלייה למפעל השלישי בטיבו באירופה.

