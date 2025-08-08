יום שישי, 08.08.2025 שעה 06:40
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
00-00הפועל חיפה1
00-00בית"ר ירושלים2
00-00מכבי ת"א3
00-00מכבי חיפה4
00-00הפועל ת"א5
00-00הפועל פ"ת6
00-00מכבי נתניה7
00-00מ.ס אשדוד8
00-00בני סכנין9
00-00הפועל ב"ש10
00-00עירוני ק"ש11
00-00הפועל ירושלים12
00-00עירוני טבריה13
00-00מכבי בני ריינה14

"זו בושה וחרפה, אסור לקבל 3 גולים בנייחים"

בבית"ר ירושלים כעסו על השחקנים ועל היכולת אחרי ה-3:0 המביך לריגה. יצחקי זעם כבר במחצית: "יש לנו מזל שזה 0:0", בקבוצה חושבים להתחזק במגן ימני

|
גרגורי מורוזוב מנסה לחטוף את הכדור(דוברות בית
גרגורי מורוזוב מנסה לחטוף את הכדור(דוברות בית"ר ירושלים)

בית”ר ירושלים ספגה אמש (חמישי) מכה קשה בשאיפות שלה לעונה אירופית, כאשר הושפלה עם 3:0 לריגה בלטביה במסגרת סיבוב המוקדמות השלישי של הקונפרנס ליג, במשחק בו לא לקחו חלק עומר אצילי וסילבה קאני שסובלים מפציעת ראש ומחלה בהתאם.

במועדון מהבירה זעמו, לקחו באופן קשה את התבוסה והתקשו לעכל את ההופעה החלשה. הירושלמים כועסים במיוחד על הדרך בה הם ספגו את השערים, כאשר כל שלושת השערים הגיעו ממצבים נייחים, זאת למרות אזהרות מוקדמות.

בקבוצה לא חשבו שיראו הופעה כזו מביכה מצד הקבוצה, כשאף אחד לא תפקד כראוי, והשערים שספגו ממצבים נייחים הגיעו מ”טעויות של ילדים”. בקבוצה הטיחו ביקורת קשה ואמרו: "זו בושה וחרפה, אסור לנו לקבל שלושה גולים במצבים נייחים. זה היה מביך, והיינו צריכים לקבל עוד שני שערים".

טימוטי מוזי מוסר(דוברות בית"ר ירושלים) (האתר הרשמי של בית"ר י-ם)טימוטי מוזי מוסר(דוברות בית"ר ירושלים) (האתר הרשמי של בית"ר י-ם)

עוד אמרו בקבוצה הירושלמית: "מהשנייה הראשונה הם היו חמש רמות מעלינו. באירופה אתה לא יכול להרשות לעצמך להיראות ככה”. כבר בהפסקת המחצית, ברק יצחקי צרח על שחקניו: “יש לנו מזל שזה 0:0 , זה נס”, אך הפעם, הצעקות של המאמן לא עזרו, כמו שקרה בשבוע שעבר מול סוטייסטה המונטנגרית.

בסיום שרר שקט כבד בחדר ההלבשה. לדברי גורמים במועדון, ברק יצחקי ואלמוג כהן לא דיברו עם השחקנים מרוב עצבים, ולקראת פתיחת השבוע צפויה אסיפה קשה במיוחד. מי שלא נכח במשחק הוא הבעלים ברק אברמוב, מה שאולי חסך מהקבוצה עימותים נוספים בעקבות ההופעה המביכה. בקבוצה מבינים שהם חייבים להגביר קצב במציאת בלם, שחקן אמצע בהתקפה ועוד מגן ימני ככל הנראה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןכשנהג מירוצים פוגש כדורגלנים לאתגר פסיכי
כשנהג מירוצים פוגש כדורגלנים לאתגר פסיכינגןכל הילדים במגרש רצים רק לאיש אחד, ניימאר
כל הילדים במגרש רצים רק לאיש אחד, ניימארנגןדיא סבע כובש בפננקה באימון הראשון שלו
דיא סבע כובש בפננקה באימון הראשון שלונגןרמי גרשון לא נח עד שמוצא את הארטיק שלו
רמי גרשון לא נח עד שמוצא את הארטיק שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */