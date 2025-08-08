"זו בושה וחרפה, אסור לקבל 3 גולים בנייחים"

בית”ר ירושלים ספגה אמש (חמישי) מכה קשה בשאיפות שלה לעונה אירופית, כאשר הושפלה עם 3:0 לריגה בלטביה במסגרת סיבוב המוקדמות השלישי של הקונפרנס ליג, במשחק בו לא לקחו חלק עומר אצילי וסילבה קאני שסובלים מפציעת ראש ומחלה בהתאם.

במועדון מהבירה זעמו, לקחו באופן קשה את התבוסה והתקשו לעכל את ההופעה החלשה. הירושלמים כועסים במיוחד על הדרך בה הם ספגו את השערים, כאשר כל שלושת השערים הגיעו ממצבים נייחים, זאת למרות אזהרות מוקדמות.

בקבוצה לא חשבו שיראו הופעה כזו מביכה מצד הקבוצה, כשאף אחד לא תפקד כראוי, והשערים שספגו ממצבים נייחים הגיעו מ”טעויות של ילדים”. בקבוצה הטיחו ביקורת קשה ואמרו: "זו בושה וחרפה, אסור לנו לקבל שלושה גולים במצבים נייחים. זה היה מביך, והיינו צריכים לקבל עוד שני שערים".

טימוטי מוזי מוסר(דוברות בית"ר ירושלים) (האתר הרשמי של בית"ר י-ם)

עוד אמרו בקבוצה הירושלמית: "מהשנייה הראשונה הם היו חמש רמות מעלינו. באירופה אתה לא יכול להרשות לעצמך להיראות ככה”. כבר בהפסקת המחצית, ברק יצחקי צרח על שחקניו: “יש לנו מזל שזה 0:0 , זה נס”, אך הפעם, הצעקות של המאמן לא עזרו, כמו שקרה בשבוע שעבר מול סוטייסטה המונטנגרית.

בסיום שרר שקט כבד בחדר ההלבשה. לדברי גורמים במועדון, ברק יצחקי ואלמוג כהן לא דיברו עם השחקנים מרוב עצבים, ולקראת פתיחת השבוע צפויה אסיפה קשה במיוחד. מי שלא נכח במשחק הוא הבעלים ברק אברמוב, מה שאולי חסך מהקבוצה עימותים נוספים בעקבות ההופעה המביכה. בקבוצה מבינים שהם חייבים להגביר קצב במציאת בלם, שחקן אמצע בהתקפה ועוד מגן ימני ככל הנראה.