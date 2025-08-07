יום שישי, 08.08.2025 שעה 00:37
אוהדי ראקוב תלו שלט נגד ישראל מול מכבי חיפה

במהלך המפגש מול הקבוצה הירוקה מהארץ, הקהל הפולני דאג להעביר את דעתו בנוגע למלחמה כאן כשהרים שלט עם הכיתוב: "ישראל רוצחת בעזה, והעולם שותק"

השלט של אוהדי ראקוב נגד ישראל (פרטי)
לצערנו, התרגלנו שלא מעט אנשים בעולם לא בצד שחובב אותנו בעיקר מאז שפרצה מלחמת חרבות ברזל, ולא מעט פעמים ישראלים נתקלים בשנאה הזו כשהם מסביב לעולם. גם היום (חמישי) במשחק של מכבי חיפה נגד ראקוב, הקהל הפולני היה חדור מטרה להעביר מסר מה דעתו על ישראל.

במהלך המפגש של הקבוצה הירוקה מהארץ בפולין, הקהל המקומי תלה שלט עם מסר תקיף מאוד נגדנו: “ישראל רוצחת בעזה, והעולם שותק”. לא הרבה לאחר מכן איתן אזולאי דאג להשתיק את אותם אוהדים שכבש את ה-0:1 של מכבי חיפה, וזו גם הייתה תוצאת הסיום.

המשחק משוחק במסגרת סיבוב המוקדמות השלישי של הקונפרנס ליג, והוא המשחק הראשון מבין שניים, כאשר הגומלין ישוחק בשבוע הבא במשחק “בית” בהונגריה. כזכור, הירוקים עברו בסיבוב הקודם את טורפדו ז’ודינו בזכות 1:4 בסיכום שני המפגשים.

