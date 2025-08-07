אוהדי ראקוב תלו שלט נגד ישראל מול מכבי חיפה

לצערנו, התרגלנו שלא מעט אנשים בעולם לא בצד שחובב אותנו בעיקר מאז שפרצה מלחמת חרבות ברזל, ולא מעט פעמים ישראלים נתקלים בשנאה הזו כשהם מסביב לעולם. גם היום (חמישי) במשחק של מכבי חיפה נגד ראקוב, הקהל הפולני היה חדור מטרה להעביר מסר מה דעתו על ישראל.

במהלך המפגש של הקבוצה הירוקה מהארץ בפולין, הקהל המקומי תלה שלט עם מסר תקיף מאוד נגדנו: “ישראל רוצחת בעזה, והעולם שותק”. לא הרבה לאחר מכן איתן אזולאי דאג להשתיק את אותם אוהדים שכבש את ה-0:1 של מכבי חיפה, וזו גם הייתה תוצאת הסיום.

המשחק משוחק במסגרת סיבוב המוקדמות השלישי של הקונפרנס ליג, והוא המשחק הראשון מבין שניים, כאשר הגומלין ישוחק בשבוע הבא במשחק “בית” בהונגריה. כזכור, הירוקים עברו בסיבוב הקודם את טורפדו ז’ודינו בזכות 1:4 בסיכום שני המפגשים.