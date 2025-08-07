יום שישי, 08.08.2025 שעה 00:36
כדורגל עולמי  >> מוקדמות קונפרנס ליג

האם בית"ר צריכה להתמקד בריגה או כבר בליגה?

יצחקי וחניכיו הובסו 3:0 ללטבים, פודקאסט בית"ר ירושלים מסכם את ההשפלה: ההרכב של המאמן, הדאגה מההגנה, חוסר האיזון והחיסרון של אצילי. האזינו

|
שחקני בית
שחקני בית"ר ירושלים (דוברות בית"ר ירושלים)

להתמקד בריגה או בליגה? לאחר התבוסה 3:0 במסגרת הסיבוב השלישי במוקדמות הקונפרנס היום (חמישי), אושרי דודאי וקובי מויאל מסכמים את ההופעה החלשה של הצהובים שחורים בלטביה.

ההרכב שבחר יצחקי להתמודדות, התפקוד המדאיג של רביעיית ההגנה, חוסר האיזון שהיה נראה על הדשא, ההעלמות של שועה, וכמה החיסרון של אצילי היה קריטי למשחק?

וגם: האם המטרות לעונה קיבלו פרופורציה? השאלה סביב היכולת של היריבה וכמה התוצאה על הדשא הייתה משקפת, האם בית״ר צריכה לוותר על הגומלין ולהתמקד בליגה, או לעשות הכל עבור החלום באירופי? האזנה נעימה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןכשנהג מירוצים פוגש כדורגלנים לאתגר פסיכי
כשנהג מירוצים פוגש כדורגלנים לאתגר פסיכינגןכל הילדים במגרש רצים רק לאיש אחד, ניימאר
כל הילדים במגרש רצים רק לאיש אחד, ניימארנגןדיא סבע כובש בפננקה באימון הראשון שלו
דיא סבע כובש בפננקה באימון הראשון שלונגןרמי גרשון לא נח עד שמוצא את הארטיק שלו
רמי גרשון לא נח עד שמוצא את הארטיק שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */