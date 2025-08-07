"ריגה העיקה על בית"ר וגרמה לה לשחק בעצבים"

לתוצאה הזו לא ציפתה בית”ר ירושלים. החבורה של ברק יצחקי, שהעפילה לסיבוב המוקדמות השלישי של הקונפרנס ליג עם תצוגה נהדרת נגד סוטייסקה, קיבלה 3:0 בחוץ מריגה ותגיע למשחק הגומלין עם בור משמעותי מאוד. בלטביה חגגו את הניצחון של המקומיים, ולא חסו על הירושלמים.

“ריגה עשתה צעד גדול לקראת השלב הבא”, נכתב בתקשורת הלטבית, שם הוסיפו על המפגש: “ריגה הפעילה לחץ גבוה מההתחלה ואילצה את בית”ר לשחק בעצבים. המארחת העיקה והיריבה התקשתה לדחוף את ההתקפה שלה אל מעבר לקו החצי”.

במקום אחר בלטביה נכתב: “ריגה השיגה ניצחון משכנע על בית”ר”, ובכלי תקשורת נוסף המשיכו להחמיא למנצחים שעל הנייר נחשבו לאלה שאולי אמורים ללכת הביתה בתום אותו סיבוב מוקדמות: “שחקני ריגה גברו על מי שהייתה הפייבוריטית בדו קרב הזה”.

המשחק השני אותו בית”ר ירושלים “תארח” ברומניה צפוי בעוד שבוע בדיוק, ביום חמישי (14.8). הירושלמים יעלו לאצטדיון איליה אואנה בבפלוייסטי במטרה לתקן. המנצחת בסיבוב השלישי תעלה לפלייאוף, שם היא תפגוש את המנצחת מההתמודדות בין ספרטה פראג לאררט.