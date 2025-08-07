"לא מעריכים אותך, עשה חשבון נפש על עתידך"

בית”ר ירושלים ספגה הערב (חמישי) מהלומה כואבת במיוחד, כאשר הובסה 3:0 ע”י ריגה במשחק הראשון של סיבוב המוקדמות השלישי של הקונפרנס ליג, כשהיא תצטרך נס כדי להפוך את התוצאה ולהפעיל לשלב הפלייאוף.

לאחר המשחק, בית”ר ירושלים העלתה בעמוד הפייסבוק הרשמי של המועדון פוסט עם תוצאת הסיום, בו הושמעה לא מעט ביקורת מצד אוהדים כלפי הקפטן, ירדן שועה.

מי שלא שתקה לאור אותה ביקורת היא אמו של הכוכב, לאה שועה, שכתבה: “מלך של אמא, יש כאלה שלא מעריכים אותך וכנראה שלא יעריכו לעולם, אז ממני קח לך ועשה חשבון נפש עם העתיד שלך”.

כזכור, שועה חתם על חוזה חדש בבית”ר רק בחודש פברואר האחרון, לשלוש שנים נוספות, עם סעיף שחרור של 1.5 מיליון אירו, כשכידוע, החלום הגדול של השחקן הוא לצאת לשחק בחו”ל.