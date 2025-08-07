"אני מאמין שאפשר לעשות משהו בשבוע הבא"

בית”ר ירושלים חולמת על עונה אירופית אחרי שנים, אך אחרי מה שקרה הערב (חמישי) המשימה תהיה קשה אפילו יותר מבדר”כ, כאשר החבורה של ברק יצחקי הפסידה 3:0 לריגה במסגרת הסיבוב השלישי במוקדמות הקונפרנס ליג.

ברק יצחקי סיכם: “לא היינו במשחק. היו רק כמה דקות מעטות בסוף המחצית השנייה וגם זה לא מספיק, קיבלנו שיעור טוב, הרבה דברים לא עבדו היום, לא שיחקנו בקצב טוב, לא הנענו את הכדור תחת לחץ כמו שצריך, היו איבודים מאוד מאוד שלא אופייניים לנו בדר”כ, וממה שחששנו ממנו הכי הרבה – המצבים הנייחים, ספגנו שלושה שערים. דיברנו על זה והכל הלך הפוך.

“אני בטוח שהטיסה חזרה לא תהיה פשוטה וכולנו נחזור מבואסים הביתה, ועדיין, דברים קורים בכדורגל ואני מאוד מאמין שאפשר לעשות משהו בשבוע הבא. אמנם זה נראה גדול, אבל עדיין אני חושב שאם נעשה משחק טוב, אנחנו קבוצה שיודעת להבקיע שערים, אנחנו צריכים לא לספוג, היום זה לא בא לידי ביטוי.

“נצטרך לבוא בשיא המוכנות ובשיא הריכוז, להתחיל את המשחק בקצב הכי גבוה שאפשר כי גם עם הכדור וגם בלי הכדור כמעט ולא עשינו כלום, וגם כשהגענו למצב או שניים שלנו שיכולנו להבקיע, לא השכלנו להבקיע ולהגיע באירופה להבקיע שער אחד אחרי שאתה סופג שלושה זה נותן אוויר, זה לא קרה ונצטרך לעבוד קשה כדי להעביר את המשחק השני בצורה טובה יותר ולהפוך את התוצאה”.