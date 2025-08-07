הבלם הכובש מנהלל חתם בנוער של מכבי ת"א

קבוצת הנוער של מכבי תל אביב, המודרכת בעונה זו על ידי דן רומן, צירפה לשורותיה (היום) את נעם לוי, יליד 2008, בלם וקפטן קבוצת נערים א' של מ.כ נהלל יזרעאל - שזכתה בעונה האחרונה תחת הדרכתו של עידן וייצמן באליפות ארצית צפון. כרטיסו של השחקן נרכש מהמועדון הצפוני. הבלם חתם על חוזה לשלוש עונות באמצעות סוכנו, עו"ד עידן כסיף.

נעם לוי, תושב העיר נשר, החל את דרכו בחטיבה הצעירה של עירוני נשר וכעת מסיים חמש עונות פעילות במחלקת הנוער של מ.כ נהלל יזרעאל, מהם שנתיים באקדמיית המועדון בכפר הנוער ויצ"ו נהלל. נעם לוי היה גורם מרכזי בהצלחה של קבוצתו, בלם עם אוריינטציה התקפית במיוחד - שסיים את העונה כמלך השערים של קבוצתו עם 17 שערים ב-30 הופעות בכל המסגרות, מהן הופעה אחת בקבוצת הנוער - שזכתה באליפות מחוז יזרעאל והעפילה לליגה הארצית. בעונה שקדמה לזו האחרונה כבש השחקן 20 שערים בכל המסגרות.

עידו שטראוס, קפטן נבחרת הנערים של ישראל בעבר, מבעלי מ.כ נהלל יזרעאל, הגיב בהתרגשות נוכח מעברו של השחקן למכבי ת"א: "נעם מסיים חמש עונות מצוינות אצלנו. מדובר בילד מדהים עם אישיות יוצאת דופן, שכבר מהימים הראשונים שהתחלנו לעבוד יחד, ידענו שגם מבחינה מקצועית, אינטלקטואלית ומנטלית - יש עם מי לעבוד ויש מה לקדם. נועם מסיים שנתיים מלאות באקדמיה הנפלאה שלנו, במהלכן זכה למעטפת מקצועית רחבה ברמות הגבוהות ביותר, שכללה אימוני בוקר, אימונים בחדר כושר, אימוני בניה גופנית, פסיכולוג ספורט, תזונאי, טיפולי פיזיותרפיה ואימוני שחיה".

נעם לוי וגדי ברומר (מדיה מכבי ת"א)

עוד הוסיף שטראוס: "אנחנו שמחים מאוד, שהמועדון הצעיר שלנו, שרושם הישגים יוצאי דופן, חתום גם על קידום שחקנים כיחידים, שאותם אנו מקדמים לבמות המרכזיות בכדורגל הישראלי מהדלת הראשית. בסופו של דבר, זו מטרת העל שלנו. אין לנו קבוצת בוגרים מבחירה. המטרה שלנו לקלוט שחקנים בגילאים שונים, להפוך אותם לגירסה הכי טובה שלהם מבחינה פיזית, מקצועית ומנטלית, להכין אותם לפרוש כנפיים בגילאים הנכונים למקומות הנכונים".

שטראוס מלא בביטחון בנוגע לסיכויי ההצלחה של נעם לוי לעשות את המעבר החד לקבוצת הנוער של הצהובים: "כשאני הייתי שחקן למדתי להבין, שבשביל להתקדם ולהגיע לרמות הגבוהות, אתה צריך 2-3 תכונות שאתה מאה אחוז בהן. לא מספיק להיות טוב בארבע תכונות, עדיף להיות מצוין לפחות בשתי תכונות. לנעם יש אפילו יותר מזה. מדובר בשחקן בעל ניתור מצוין, משחק ראש יוצא דופן, משחק רגל מדהים, שחקן טכני ואתלטי, יש בו כל מה שצריך בשביל להיות שחקן מוביל. כמועדון אנחנו מרגישים שאנחנו מגישים למכבי ת"א שחקן מוכן. אני בטוח שקבוצת הנוער זו התחנה הראשונה במועדון".