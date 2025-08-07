יום חמישי, 07.08.2025 שעה 21:50
כדורגל ישראלי
לוח תוצאות

הפועל פתח תקווה מציגה: השבוע של הכהנים

שחקן שרשם הופעת בכורה במדי קבוצת הבוגרים ושחקן שחתם על חוזה לשלוש עונות - זה השבוע שעבר על צמד הכהנים של קבוצת הנוער של הפועל פתח תקווה

|
שחקני הנוער של הפועל פ
שחקני הנוער של הפועל פ"ת (עמרי שטיין)

קבוצת הנוער של הפועל פ"ת, המודרכת ע"י בן קפלן, חזרה בעונה שעברה אחרי שש עונות לליגת העל. הקבוצה התבססה על סגל צעיר עם לא מעט שחקני 2007 ובמהלך העונה נפרדה מהמאמן שהעלה אותה לליגת העל, אליעזר בן אהרון.

בן קפלן, שעלה מקבוצת נערים א' לא עלה לבדו, ודווקא במחצית השנייה של העונה, כשכל משחק הפך לבעל חשיבות מכרעת שולבו בהדרגה שחקנים, שעלו מקבוצת נערים א' ובהם: הבלם עומרי רוזנצוויג, הקשר נעם כהן והחלוצים, אביעד חקיקי ועמרי כהן.

השבוע החולף הוא בסימן הכהנים של הפועל פ"ת: ביום שלישי האחרון עלה נעם כהן להופעת בכורה במדי קבוצת הבוגרים. זה קרה בדקה ה-89 של משחק גביע הטוטו בו ניצחה הפועל פ"ת 0:3 את משחק החוץ מול מ.ס אשדוד. הנתון המשעשע מאותו ערב - שלוש דקות לאחר שנעם כהן עלה לכר הדשא, כבש המגן הימני של הקבוצה, נעם כהן, את השער שקבע את תוצאת המשחק.

היום (חמישי) הודיעה הנהלת מחלקת הנוער של הפועל פ"ת על החתמתו לשלוש עונות של עמרי כהן, בנו של שוער העבר, אוהד כהן, ששיחק שנים רבות בליגת העל והגן, בין היתר, על שעריהן של בית"ר ירושלים ושל שתי הקבוצות הבכירות של העיר פ"ת.

עמרי כהן עבר בין שלושה מועדונים של העיר פ"ת: את דרכו החל בחטיבה הצעירה של בית"ר פ"ת ובעונת 22/23 עבר לקבוצת נערים ג' של מכבי פ"ת צפון וכבש במדיה 23 שערים בכל המסגרות. עמרי כהן עבר בהצלחה את שלב המיזוג בין קבוצות הצפון והדרום של מכבי פ"ת, אך התקשה למצוא את מקומו בקבוצת נערים ב' של מכבי פ"ת, שזכתה בדאבל. אחרי עונה שבה לא הצליח למצוא את הרשת אפילו פעם אחת הצטרף עמרי כהן לקבוצת נערים א' של הפועל פ"ת וכבש בשורותיה 17 שערים ב-28 הופעות. במקביל, בשלהי העונה הוקפץ לקבוצת הנוער, רשם בשורותיה שש הופעות חלקיות וכבש שער אחד - במשחק הניצחון 0:3 על הפועל באר שבע במחזור האחרון

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןכשנהג מירוצים פוגש כדורגלנים לאתגר פסיכי
כשנהג מירוצים פוגש כדורגלנים לאתגר פסיכינגןכל הילדים במגרש רצים רק לאיש אחד, ניימאר
כל הילדים במגרש רצים רק לאיש אחד, ניימארנגןדיא סבע כובש בפננקה באימון הראשון שלו
דיא סבע כובש בפננקה באימון הראשון שלונגןרמי גרשון לא נח עד שמוצא את הארטיק שלו
רמי גרשון לא נח עד שמוצא את הארטיק שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21 כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */