הפועל פתח תקווה מציגה: השבוע של הכהנים

קבוצת הנוער של הפועל פ"ת, המודרכת ע"י בן קפלן, חזרה בעונה שעברה אחרי שש עונות לליגת העל. הקבוצה התבססה על סגל צעיר עם לא מעט שחקני 2007 ובמהלך העונה נפרדה מהמאמן שהעלה אותה לליגת העל, אליעזר בן אהרון.

בן קפלן, שעלה מקבוצת נערים א' לא עלה לבדו, ודווקא במחצית השנייה של העונה, כשכל משחק הפך לבעל חשיבות מכרעת שולבו בהדרגה שחקנים, שעלו מקבוצת נערים א' ובהם: הבלם עומרי רוזנצוויג, הקשר נעם כהן והחלוצים, אביעד חקיקי ועמרי כהן.



השבוע החולף הוא בסימן הכהנים של הפועל פ"ת: ביום שלישי האחרון עלה נעם כהן להופעת בכורה במדי קבוצת הבוגרים. זה קרה בדקה ה-89 של משחק גביע הטוטו בו ניצחה הפועל פ"ת 0:3 את משחק החוץ מול מ.ס אשדוד. הנתון המשעשע מאותו ערב - שלוש דקות לאחר שנעם כהן עלה לכר הדשא, כבש המגן הימני של הקבוצה, נעם כהן, את השער שקבע את תוצאת המשחק.



היום (חמישי) הודיעה הנהלת מחלקת הנוער של הפועל פ"ת על החתמתו לשלוש עונות של עמרי כהן, בנו של שוער העבר, אוהד כהן, ששיחק שנים רבות בליגת העל והגן, בין היתר, על שעריהן של בית"ר ירושלים ושל שתי הקבוצות הבכירות של העיר פ"ת.

עמרי כהן עבר בין שלושה מועדונים של העיר פ"ת: את דרכו החל בחטיבה הצעירה של בית"ר פ"ת ובעונת 22/23 עבר לקבוצת נערים ג' של מכבי פ"ת צפון וכבש במדיה 23 שערים בכל המסגרות. עמרי כהן עבר בהצלחה את שלב המיזוג בין קבוצות הצפון והדרום של מכבי פ"ת, אך התקשה למצוא את מקומו בקבוצת נערים ב' של מכבי פ"ת, שזכתה בדאבל. אחרי עונה שבה לא הצליח למצוא את הרשת אפילו פעם אחת הצטרף עמרי כהן לקבוצת נערים א' של הפועל פ"ת וכבש בשורותיה 17 שערים ב-28 הופעות. במקביל, בשלהי העונה הוקפץ לקבוצת הנוער, רשם בשורותיה שש הופעות חלקיות וכבש שער אחד - במשחק הניצחון 0:3 על הפועל באר שבע במחזור האחרון