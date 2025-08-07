ארדה קרדז'אלי גברה 0:1 על ז'לגיריס בחוץ

מכבי חיפה עדיין צריכה לעבור משוכה קשה בדמותה של ראקוב, סגנית אלופת פולין, אך הירוקים כבר יודעים מי היה יריבתם האפשרית בשלב הפלייאוף של מוקדמות הקונפרנס ליג, אם וכאשר יעפילו אליו, כאשר מדובר במנצחת בין ז’לגיריס קובנה הליטאית לארדה קרדז’אלי הבולגרית.

הערב (חמישי), במשחק הראשון, ארדה גברה 0:1 על ז’לגיריס בליטא ועשתה צעד משמעותי מאוד לעבר הפלייאוף. הקבוצה שסיימה במקום הרביעי בעונה האחרונה בבולגריה נהנתה מכרטיס אדום של שחקן המארחת, דמג’אן פבלוביץ’ כבר אחרי שתי דקות, כאשר בדקה ה-53 היה זה אנטוניו וטוב הבולגרי שקבע את תוצאת המשחק ונתן לבולגרים מקדמה משמעותית לקראת הגומלין שייערך בביתם.