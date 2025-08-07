קורבין סטרונג ניצח בפתיחת טור הארקטי

רוכב קבוצת ישראל פרמייר טק, קורבין סטרונג, ממשיך בכושר המרשים שלו ורשם הערב (חמישי) ניצחון בשלב הראשון של הטור הארקטי, המרוץ הצפוני ביותר בלוח השנה של ה-UCI. עבור הרוכב הניו זילנדי בן ה-25, מדובר בניצחון שלישי בתוך פחות משבועיים בלבד.

עד לאחרונה, העונה הזו נראתה עבור סטרונג כמאכזבת, בעיקר ביחס לעונה הקודמת בה היה ספק הנקודות המרכזי של הקבוצה. אך כעת, הוא מבהיר: הוא חזר ובגדול.

לאחר שניצח לפני כשבועיים את טור וואלוני בבלגיה, הצליח סטרונג להקדים את יריביו בספרינט סלקטיבי דרמטי בסיום שלב הפתיחה בטור הארקטי, שכלל 182 קילומטרים של רכיבה מאתגרת.

לרגע נדיר ומרגש נוסף תרמה גם תוצאתו של בן קבוצתו, האמריקאי ריילי שיהאן, שהגיע למקום השני והפך את הבמה כולה לחגיגה של ישראל פרמייר טק.