יום חמישי, 07.08.2025 שעה 21:46
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
00-00הפועל חיפה1
00-00בית"ר ירושלים2
00-00מכבי ת"א3
00-00מכבי חיפה4
00-00הפועל ת"א5
00-00הפועל פ"ת6
00-00מכבי נתניה7
00-00מ.ס אשדוד8
00-00בני סכנין9
00-00הפועל ב"ש10
00-00עירוני ק"ש11
00-00הפועל ירושלים12
00-00עירוני טבריה13
00-00מכבי בני ריינה14

סייף בקישור, סטיוארט ויובאנוביץ' בהרכב חיפה

הקשר יפתח בצד שמאל, בעוד שצמד החלוצים הזרים יפתחו בחוד ההתקפה של פלורס במשחק החוץ הקשה מול ראקוב ב-22:00 במו' הקונרפנס. ההרכב המלא בפנים

|
טריבנטה סטיוארט (האתר הרשמי של מכבי חיפה)
טריבנטה סטיוארט (האתר הרשמי של מכבי חיפה)

מכבי חיפה תתמודד הערב (חמישי, 22:00) בפני אתגר לא פשוט, כאשר תתארח אצל ראקוב, סגנית האלופה הפולנית, במסגרת סיבוב המוקדמות השלישי של הקונפרנס ליג.

מדובר במשחק הראשון של הירוקים מאז עזיבתו של דיא סבע לאמדספור הטורקית, כאשר בחוד ההתקפה של המאמן דייגו פלורס יפתחו טריבנטה סטיוארט וג’ורג’ה יובאנוביץ’, כאשר גם קני סייף ישחק ויפתח באגף שמאל, סברינה בימין.

הרכב מכבי חיפה: גאורגי ירמקוב, יילה בטאיי, עבדולאי סק, ליסב עיסאת, פייר קורנו, גוני נאור, איתן אזולאי, קסנדר סברינה, קני סייף, טריבנטה סטיוארט וג’ורג’ה יובאנוביץ’.

