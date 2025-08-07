דיווח: איניגו מרטינס בדרך לעזוב את ברצלונה

הקיץ הזה ממשיך להיות רועש בברצלונה, אפשר להגיד אפילו רועש במיוחד. בצל סאגת מארק אנדרה טר שטגן והקרע שנראה בדרך לנקודת אל חזור בין השוער למועדון, דיווחים מרעישים ודי מפתיעים מהערב (חמישי) מבשרים חדשות רעות נוספות עבור הקטלונים.

על פי עיתונאי העל פאבריציו רומאנו, שלמעשה אישר את דבריו של איש התקשורת הספרדי מתאו מורטו, איניגו מרטינס בדרך לעזוב את בארסה. הבלם שנכנס ללבות האוהדים ואף זכה למקום ב-11 של האנזי פליק על חשבונו של הקפטן שמונה זה עתה, רונאלד אראוחו, נמצא בשיחות לגבי פרידה אפשרית.

שחקן ההגנה הוותיק קיבל התעניינות רצינית מהליגה הסעודית, כשבראש נמצאת אל נאסר של כריסטיאנו רונאלדו. משא ומתן כבר מתקיים עם הסעודים לפי אותו דיווח מתגלגל, ויכול להיות שהבלאוגרנה ימצאו את עצמם בלי אחד מעוגני החלק האחורי בעונה שעברה.

ג’רארד רומרו, מהעיתונות בקטלוניה, שיתף בהמשך לדברים כי “בארסה תקבל מעט כסף על הספרדי שחתום לעוד עונה, אך עזיבה שלו תפנה הרבה כסף בתקרת השכר”. כאמור, אין ספק שזוהי הפתעה ואם אכן איניגו מרטינס לא יישאר במדים הכחולים-אדומים, ברצלונה תצטרך לעשות חושבים אם להביא בלם נוסף או להשתמש בסגל הקיים.

אחרי ששיחק כל חייו בחבל הבאסקים אצל ריאל סוסיאדד ואתלטיק בילבאו, מרטינס עשה את הקפיצה ונחת בברצלונה ביולי 2023, כשחקן חופשי. הוא הפך אט אט למנהיג גם בחדר ההלבשה ובמשך שתי עונות הציג יכולת יציבה, שנתנה לו 71 הופעות בכל המסגרות – בהן גם כבש שלושה שערים ובישל עוד שישה.