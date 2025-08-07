יום חמישי, 07.08.2025 שעה 18:46
כדורגל ישראלי  >> ליגה לאומית
ליגה לאומית 25-26
00-00מכבי פ"ת1
00-00בני יהודה2
00-00הפועל כפ"ס3
00-00הפועל ראשל"צ4
00-00מכבי הרצליה5
00-00הפועל ר"ג6
00-00הפועל נוף הגליל7
00-00הפועל עכו8
00-00הפועל רעננה9
00-00הפועל כפר שלם10
00-00הפועל עפולה11
00-00מכבי יפו12
00-00הפועל חדרה13
00-00מ.ס כפר קאסם14
00-00עירוני מודיעין15
00-00מ.ס קריית ים16

החתמה גדולה בליגה א': שטיין מגיע לקריית גת

החלוץ בן ה-31, שחקן ליגת העל והלאומית בעבר, מצטרף לפרויקט המסקרן של הקיץ. הוא צפוי להתאמן עם הקבוצה כבר מחר ולטוס איתה ביום שני למחנה האימון

רז שטיין (שחר גרוס)
רז שטיין (שחר גרוס)

החתמה משכנעת במכבי קריית גת, העולה החדשה לליגה א'. נדמה כי במועדון יעשו הכל בעונת 2025/26 על מנת להיצמד אל הצמרת ומי יודע, אולי גם להעפיל לליגה הלאומית בתום העונה, שתחל ב-05/09 באופן רשמי. במועדון צירפו לשורותיהם היום (חמישי), את לא אחר מאשר רז שטיין, החלוץ בן ה-31, ששיחק בעונה החולפת בהפועל כפר שלם והתכבד בשישה שערי ליגה.

בעונת 2013/14 דרכו החלה בקבוצת בוגרים כשהצטרף להפועל ירושלים מהליגה הלאומית, לאחר תקופה ארוכה במחלקת הנוער של מכבי חיפה, שם לא מצא מקום בבוגרים. בהמשך, הוא שיחק עם הפועל עכו בליגת העל, בילה שנתיים נוספות בהפועל ירושלים מהלאומית, היה במכבי הרצליה מהלאומית, סקציה נס ציונה איתה שיחק גם בליגת העל וגם בלאומית, והפועל תל אביב בליגת העל.

בארבע השנים האחרונות, הוא שיחק בבני סכנין מליגת העל, חבר להפועל פתח תקווה מהליגה הלאומית, העפיל והמשיך איתה לליגת העל, ובעונה החולפת היה שחקנה של הפועל כפר שלם מהליגה הלאומית. כעת, לראשונה בקריירה העשירה שלו, עם למעלה מ-68 שערים בכל המסגרות, הוא יורד לליגה א' עם מטרה ברורה: להיות מלך השערים ולעלות את קריית גת ליגה.

רז שטיין חוגג (ראובן שוורץ)רז שטיין חוגג (ראובן שוורץ)

רגע לפני שמכבי קריית גת תטוס לחו"ל, למחנה אימונים, הקבוצה תשחק מחר (שישי) מול מכבי קריית מלאכי. ביום שני (11/08) עד ליום שני שלאחר מכן (18/08), הקבוצה תצא לסרביה למחנה אימונים בחבל זלטיבור. לפחות 22 שחקנים צפויים לצאת למחנה האימונים בחו"ל, לצד רומן זולו וצוותו המקצועי, כשהמטרה לצאת משם מגובשים וברמת אימון גבוהה יותר.

עד כה במכבי קריית גת החתימו שמות גדולים בדמותם של אליאור משלי, יוסף טוואבה, פיליפ חאיכ, דוד טיוליאקוב, מור עדרי, ניב בן יוסף, רועי ממן, לני טייב, דניאל צדיק, ליעד רמות, עדן בן מנשה וכן אלמוג מלול. במועדון מאמינים שעם הסגל הקיים ואולי בצירוף של עוד שחקן-שניים, קריית גת תוכל לדבר חזק בצמרת ליגה א' דרום.

שחקני מכבי קריית גת חוגגים עליה (באדיבות המועדון)שחקני מכבי קריית גת חוגגים עליה (באדיבות המועדון)
