יום חמישי, 07.08.2025 שעה 18:46
כדורגל ישראלי

אמדספור מציגה: קנו חולצה מיוחדת של דיא סבע

קבוצתו הטורקית של הקשר פתחה במהלך היסטורי, שקורה לראשונה בתולדות המועדון: "צעד יוצא דופן". כמה זה יעלה לאוהדים ועם איזה מספר ישחק הישראלי?

|
דיא סבע (אמדספור)
דיא סבע (אמדספור)

דיא סבע ממשיך להטריף את הטורקים. אחרי שהחתמתו כשלעצמה באמדספור מהליגה השנייה בטורקיה עשתה הרבה רעש, אקס מכבי חיפה “הכפיל” כשהרשים באימון הבכורה שלו ואף שלח מסר שהדליק את האוהדים עוד יותר: “באתי לכאן בשביל לזכות באליפות ולעלות ליגה, אני יכול לומר שהמסע שלנו התחיל היום”.

עכשיו, באמדספור לוקחים את ההתלהבות מהקשר הישראלי לרמה אחרת. המועדון מהעיר דיארבקיר החליט בפעם הראשונה בתולדותיו, למכור חולצה עם שם ומספר של שחקן – דיא סבע כמובן, עם הספרה 91. “צעד יוצא דופן”, הגדירו את המהלך בתקשורת הטורקית וצפייה באתר של אמדספור מגלה כי המוצר יעלה 2,800 לירות טורקיות, כלומר קצת יותר מ-250 שקלים.

“לראשונה בהיסטוריה, אמדספור ייצרה ומכרה חולצה של שחקן במיוחד”, המשיכו להתפעל בעיתונות המקומית. באתר של הקבוצה אפשר אומנם בתוספת תשלום, לבחור שם ומספר להדפסה באופן אישי, אך היא לא מציעה אופציה לשחקנים מהסגל ואם זה לא מספיק, החולצה של סבע עצמה בכלל נמכרת בנפרד וקיבלה למעשה ספוט משלה בחנות האינטרנטית.

החולצה של דיא סבע בחנות של אמדספור (צילום מסך)החולצה של דיא סבע בחנות של אמדספור (צילום מסך)

אותו מהלך מצד אמדספור הוא כמובן שיווקי, ומטרתו היא להרוויח עוד מההחתמה שנחשבת בכירה בליגה השנייה. כזכור, סבע הצטרף לטורקים וחתם לשנתיים לאחר שנתקל בבעיות כאן בישראל מול רשויות המס, בעוד אלה היוו גורם מרכזי לעזיבתו את סמי עופר. בעונה שעברה בכרמל הוא רשם 15 בישולים ו-16 שערים ב-32 משחקי ליגה.

המשחק הקרוב של אמדספור ודיא סבע יתקיים ביום ראשון הקרוב (10.8), מול צ’ורום, במסגרת מחזור הבכורה של עונת 2025/26. את 24/25 סיימה הקבוצה במקום התשיעי בליגה הטורקית השנייה וכעת עם הנציג הישראלי, היא תנסה להציג רמה אחרת ולהעפיל לליגה הראשונה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
