בחר בה: סוכמה העברת ששקו למנצ'סטר יונייטד

דיווח ב'אתלטיק': השדים האדומים ולייפציג הגיעו להבנות על החלוץ, עליו ישולם 76.5 מיליון אירו ועוד 8.5 בבונוסים. השחקן קיבל אישור לטוס לאנגליה

|
בנג'מין ששקו (IMAGO)
בנג'מין ששקו (IMAGO)

היו כבר לא מעט העברות גדולות מאוד בכדורגל העולמי הקיץ, ועדיין נראה שיש בגדול שני שמות רציניים מאוד שישנו את מאזן הכוחות ואלו הם בנג’מין ששקו ואלכסנדר איסאק. אז נראה שבקרוב מאוד רק אחד יישאר, כיוון שלפי דיווח של דייויד אורנטשיין ב’אתלטיק’, סוכמה העברתו של החלוץ הסלובני למנצ’סטר יונייטד.

הפרטים האישיים סוכמו כבר מזמן בין ששקו לשדים האדומים, ואז היה עליו לבחור בין ניוקאסל לבין יונייטד, ונראה שהבחירה נעשתה. העסקה שסוכמה בין הגרמנים לאנגלים היא על סך של 76.5 מיליון אירו במקום, בנוסף לעוד 8.5 מיליון אירו בבונוסים עתידיים. יתרה מכך, השחקן אפילו כבר קיבל אישור להמריא למנצ’סטר על מנת לעבור בדיקות ולחתום באופן רשמי.

ששקו רשם 87 הופעות במדי לייפציג, בהן הוא כבש 39 שערים ובישל שמונה נוספים. לפני כן הוא שיחק בזלצבורג, ועשה כמובן את המעבר שרבים עשו תחת אותה בעלות, ואצל האוסטרים הוא רשם 29 שערים ו-11 בישולים ב-79 הופעות. כעת, כשהוא בן 22 בלבד ועם נתונים די מרשימים (מטר ו-95 סנטימטרים), נראה שהוא בנוי לצעד הבא בקריירה, וכנראה שאנגליה היא היעד.

בנימין ששקו (רויטרס)בנימין ששקו (רויטרס)

מה שעשוי לקרות עכשיו הוא שהמעבר הזה יעכב דווקא את מעברו של איסאק למועדון אחר, כשליברפול היא הפייבוריטית. ניוקאסל בנתה על ששקו שיהיה מחליפו של השבדי, ואם היה מגיע היה אפשר לזרז את מעבר איסאק למועדון אחר, אבל כעת ניוקאסל צריכה למצוא חלוץ אחר.

